NASA, 54 yıl sonra ilk kez Ay'a astronot göndereceği tarihi açıkladı

NASA, Apollo 17’den sonra ilk kez Ay’a insanlı bir görev göndermeye hazırlanıyor. Artemis II görevinde ilk fırlatmanın 8 Şubat tarihinde gerçekleşmesi planlanıyor. Dört astronot, Ay’ın etrafında tur atarak Dünya’ya geri dönecek.

NASA, 54 yıl sonra ilk kez Ay'a astronot göndereceği tarihi açıkladı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

NASA, Ay’a dönüş yolculuğunda artık geri sayıma geçti. Kurum, Artemis II görevinin ilk uygun fırlatma tarihini 8 Şubat 2026 olarak açıkladı. Bu görev, 14 Aralık 1972’deki Apollo 17’den tam 54 yıl sonra Ay’a gerçekleştirilecek ilk insanlı uçuş olacak.

Şunu en baştan netleştirelim: Artemis II’de Ay’a iniş yapılmayacak. Ancak bu durum görevin önemini azaltmıyor. Aksine, Ay çevresinde insanlı uçuşun yeniden başlaması, NASA’nın uzun vadeli Ay ve Mars planlarının en kritik eşiği olarak görülüyor.

Artemis II’de astronotları neler bekliyor?

Görev kapsamında 4 astronot, Orion uzay aracıyla Ay’a doğru yola çıkacak, Ay’ın etrafında bir tur atacak ve ardından Dünya’ya dönecek. Yaklaşık 10 gün sürmesi planlanan görev, insanlı derin uzay uçuşlarının yeniden başlaması anlamına geliyor.

Bu süreçte yaşam destek sistemleri, iletişim altyapısı, navigasyon, ısı kalkanı ve astronotların derin uzay koşullarına tepkileri ilk kez bu kadar kapsamlı şekilde test edilecek. Kısacası Artemis II, “her şey yolunda mı?” sorusunun canlı cevabı olacak.

Kritik test tarihi 2 Şubat

NASA’nın paylaştığı bilgilere göre fırlatma öncesindeki en kritik aşama olan “wet dress rehearsal” yani yakıtlı roket prova testi, 2 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. Bu testte SLS roketi ve Orion kapsülü, fırlatma gününde yaşanacak tüm süreçleri birebir simüle edecek.

Eğer bu prova sorunsuz geçerse, 8 Şubat tarihi resmen kullanılabilecek ilk fırlatma penceresi olacak. Tabii ki NASA, her ihtimale karşı hava koşulları ve teknik kontroller nedeniyle tarihin değişebileceğini de özellikle vurguluyor.

Ay’a iniş için bir sonraki adım

Artemis II, Ay’a insan indirecek Artemis III görevinin doğrudan öncüsü konumunda. NASA’nın nihai hedefi ise Ay’da kalıcı bir insan varlığı oluşturmak ve burayı Mars görevleri için bir üs hâline getirmek.

Sonuç olarak İnsanlık, Ay’a dönüş yolunda artık “plan yapma” aşamasını geride bıraktı. Şubat 2026, uzay tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Uzay

Sonsuz Vites Varmış Gibi: CVT Şanzımanın Diğerlerinden Farkı Ne?

Sonsuz Vites Varmış Gibi: CVT Şanzımanın Diğerlerinden Farkı Ne?

9000 mAh Batarya, Dimensity 9500s İşlemci ve Dahası: Redmi Turbo 5 Max Tanıtıldı

9000 mAh Batarya, Dimensity 9500s İşlemci ve Dahası: Redmi Turbo 5 Max Tanıtıldı

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

A101, Bu Hafta Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satan Samsung Galaxy A16 Satacak

A101, Bu Hafta Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satan Samsung Galaxy A16 Satacak

GTA 6'yı Bekleyen Oyuncular, Oyunu "Görüntüleyebilmek" İçin Rockstar Ofisini Gözetlemeye Kalktı (Gün Geçmiyor ki Yeni Gariplik Yaşanmasın)

GTA 6'yı Bekleyen Oyuncular, Oyunu "Görüntüleyebilmek" İçin Rockstar Ofisini Gözetlemeye Kalktı (Gün Geçmiyor ki Yeni Gariplik Yaşanmasın)

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

