NASA, Astronotların Uzaya Telefon Götürmesine İzin Vereceğini Açıkladı: Ay Görevine Telefonla Gidecekler!

NASA, astronotların uzaya telefon götürmesine izin vermeye başladığını açıkladı. Martta 4 astronotu Ay yörüngesine götürecek Artemis 2 görevinde de astronotlar telefonlarını yanında götürüp fotoğraf ve video çekebilecekler.

NASA, Astronotların Uzaya Telefon Götürmesine İzin Vereceğini Açıkladı: Ay Görevine Telefonla Gidecekler!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay görevlerine hız kesmeden devam ediyor. İnsanlığı 54 yıl sonra yeniden Ay’a götürecek dört astronotu içeren Artemis 2 görevine kısa bir süre kaldı. Mürettebatı Ay’ın yörüngesine götürecek görev, normalde şubatta yapılacaktı ancak alınan bir kararla 6 Mart 2026’ya ertelenmişti.

6 Mart için heyecanlı bekleyiş sürerken bugün NASA’dan ilginç bir karar geldi. Kurum, astronotlara artık uzay çıkarken yanlarında telefon götürmelerine izin vereceğini açıkladı. Yani astronotlar iPhone veya Android telefonlarını görevlerinde yanlarında taşıyabilecek.

Crew-12 ve Artemis 2 görevinde yanlarında telefon götürecekler

Bu uygulama ilk olarak Crew-12 ve Artemis 2 göreviyle başlayacak. Crew-12 görevi, önümüzdeki hafta astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşıyacak. Artemis 2 görevi ise 6 Mart’ta 4 astronotu ay yörüngesine götürecek. Her iki görevde yer alan astronotların yanında telefonları da olacak.

NASA, açıklamasında aileleri ve dünyadaki insanlar ile uzaydan özel anları paylaşmalarını sağlamak için böyle bir fırsatı astronotlara sunduğunu belirtti. Astronotların uzayın derinliklerinde telefonlarıyla çektikleri fotoğraf ve videoları görebileceğiz. Özellikle Ay yörüngesinden çekilecek fotoğrafları büyük heyecanla bekliyoruz. Telefonlar sayesinde bu görevler NASA tarihinin en en iyi belgelenmiş yolculuklarından olabilecekleri anlamına geliyor.

