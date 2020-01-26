NASA, Avustralya’daki Yangını Gösteren Animasyon Yayınladı

Avustralya'nın yaşadığı yangın felaketinin etkileri giderek daha net anlaşılıyor. Devasa alandaki yangınların etkisi, o denli genişledi ki uzaydan dahi görülebilir hâle geldi. NASA'nın yayınladığı bir animasyon, geçen yıl başlayan bu yangınların ve dünyadaki diğer büyük felaketlerin etkisini gösteriyor.

2019 yılında başlayan ve Ocak 2020'ye kadar uzanan Avustralya yangınlarından sonra NASA tarafından hazırlanan bir animasyon, Ağustos ile Eylül 2019 tarihleri ​​arasında gerçekleşen Dorian Kasırgası'nın etkilerini ve Güney Amerika ile Endonezya'da aynı dönem gerçekleşen bir dizi büyük yangını da gözler önüne seriyor.

Araştırmacıların uydulardan yardım alarak izlemeye ve üzerinde çalışmalar sürdürmeye devam ettikleri iklim değişikliği, yayınlanan animasyonda görüldüğü gibi aşırı uç noktalardaki hava olaylarında ilginç değişimlere neden oluyor.

İşte NASA'nın yayınladığı animasyon:

Yukarıdaki videoda özellikle 1:20'den sonra sol alt bölgedeki Avustralya'nın üzerinde çıkan dumanları görmek mümkün. Elbette bu dumanların diğer ülkelerin üzerlerine doğru yayıldığı da net olarak görülüyor. NASA'nın bildirisinde yangınlardan çıkan durumdan "Duman stratosfere ulaşınca kaynağından binlerce kilometre uzağa taşınabilir ve küresel atmosfer koşullarını etkiler" şeklinde bahsediliyor. Kurum, dumanların etkisinin araştırıldığını ve bu yükseklikte atmosferin soğumasına ya da ısınmasına yol açıp açmadığının belirleneceğini vurguladı.

Dumanın Güney Okyanusu boyunca geçeceği ve Avustralya'ya dönmek için gezegen etrafındaki dolaşımını tamamlayacağı bilgisi de son gelen haberlere dâhil durumda. NASA'nın açıklamasına göre duman, özellikle Güney Pasifik Okyanusu boyunca ilerlemiş ve Güney Amerika'ya doğru yönelmiş gibi görünüyor.

Uzay ajansları, durumu izleme devam ediyor:

Astronotlar, Avustralya'daki giderek büyüyen dumanı fark ederken NASA ve Avrupa Uzay Ajansı uyduları da yangınların etkilerini izlemeye devam ediyor. Bu uydulardan elde edilen veriler sayesinde yangınların Avustralya'daki insanlar ve vahşi yaşam için ne kadar ölümcül sonuçlar doğurduğunu her birimiz öğrenmiş olduk. Uydu görüntüleri yangınların nerede yayıldığına dair kanıtı sağladı.

Alevler şimdiye kadar çok sayıda hayvan ve bitkinin yitip gitmesine sebep oldu. Uydular, koruma altında olan çok sayıda türe ev sahipliği yapan Kanguru Adası'nın yaklaşık üçte birinin yandığını gösterdi. Yangınlardan kaynaklanan yıkım, korunan vahşi yaşamın daha önce geliştiği diğer bazı alanlarda da görüldü.