Çin'in Wuhan kentinde patlak vermesinden beri 1.300 kişide görülen ve 41 kişinin canını alan Corona virüsü üç ülkede daha görüldü. Avustralya, Fransa ve Malezya'da görülen vakalar karantina altına alındı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bugüne kadar 1.300 kişide görülen Corona virüsü, 41 kişinin ölümüne yol açtı. Virüsün yayılmasını önlemek için alınan tüm tedbirlere rağmen virüs hız kaybetmeden yayılmaya devam ediyor. Corona virüsü, ilk kez Avrupa kıtasında bir ülkede görüldü.

Fransa’nın başkenti Paris’te iki Corona virüsü vakası görülürken Bordeaux kentinde bir vaka daha görüldü. Vakalara dair yapılan açıklamalarda üç kişiden ikisinin aynı aileye mensup oldukları belirtildi. Bordeaux’taki hastanede karantina altına alınan 48 yaşındaki vakanın Wuhan’da bulunduğu öğrenildi.

İlk kez Avrupa'da görülen virüs Avustralya ve Malezya'da da görüldü:

Corona virüsünün son saatlerde görüldüğü tek yer yalnızca Fransa değildi. Virüs, ilk defa Avustralya kıtasında da görüldü. Melbourne hastanesinde karantina altına alınan hastanın yeni tip koronavirüse sahip olduğuna dair yapılan testler pozitif çıktı. Bu kişinin de Çin’in Wuhan kentinde bulunduğuna değinildi.

Corona virüsüne kapılan insanların görüldüğü bir diğer ülke de Malezya oldu. Malezya’nın sağlık bakanlığı, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ülkelerine gelen üç Çinli insanın yeni tip koronavirüsüne sahip olduklarını açıkladı. Bu insanların Singapur’daki hastayla ilişkileri olduğu da belirtildi.

Malezya’da görülen üç vakadan birinin Singapur’daki 66 yaşındaki vakanın karısı olduğu doğrulandı. Diğer iki vakanın ise bu ikilinin torunları oldukları ve 2 ve 11 yaşlarında oldukları açıklandı. Her üç kişi de Selangor’daki Sungai Buloh hastanesinde tedavi altına alındı.

Malezya Sağlık Bakanı Dzulkefy Ahmad, üç vaka hakkında açıklama yaparken şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Ahmad, ülkeye giren üç kişinin de Johor Baharu’daki termal kameralara bir belirti göstermediğini söyledi. Yani bu kişilerde ateş belirtisi görülmemişti.

Tüm bunlarla birlikte Corona virüsü dünyanın birçok noktasında görülmüş oldu. Virüsten ölenlerin tamamı Çin’de bulunan vakalar arasından olurken diğer ülkelerdeki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Umuyoruz ki ölümcül virüs daha fazla yayılmadan önüne geçilebilir.