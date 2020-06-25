NASA'dan Ay Tuvaletleri İçin Tasarım Yarışması

NASA Artemis ismini verdiği yeni projesinin hedefinin 2024 yılına kadar Ay’a insan ulaştırmak olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Çok fazla hazırlık gerektiren ve her şeyin planlara uygun yapılacağı bu projede şimdi de sıra astronotların tuvalet problemine geldi ve bir yarışmadan bahsedilmeye başlandı.

Artemis projesi, NASA’nın yeni planları içinde var olan ve 2024 yılına kadar Ay’a insan götürmeyi hedefleyen bir proje olarak biliniyor. Ajansın bu proje için titizlikle hazırlandığı ve her detay için ayrı ayrı uğraştığı da bilinen bir şey. Şimdi de en çok merak edilen konulardan bir tanesi olan astronotların tuvalet ihtiyacını nasıl giderdiği konusu gündeme gelmiş durumda. NASA’nın bununla ilgili gerçekten çok ilginç fikirleri var gibi görünüyor.

Uzayda tuvaletlerin var olduğunu hepimiz bilsek de bu durum her zaman insanların kafasını kurcalayan şeylerin başında geliyor. Bu durumun farkında olan NASA da var olan tuvaletlerden daha küçük, daha verimli ve daha işlevsel bir tuvalet tasarımı peşinde bazı çalışmalar yapmaya başladı. Bu anlamda uzaydaki tuvaletlerin yenilenecek olması, beraberinde bir dizi düşünceyi de getirmiş oldu. Ay’daki yer çekiminin Dünya’nın yer çekiminin yaklaşık olarak altıda biri olmasının vücut sıvılarının yavaş hareket etmesine neden olduğu ve NASA’nın da yeni tasarlanan tuvaletlerin hem Ay yer çekiminde hem de mikro yer çekimli ortamda çalışmak için tasarlanmasını istediği söylendi.

Birinci tasarım ödüllendirilecek:

NASA bahsi geçen yeni tuvaletlerin tasarımı için herkesten yardım beklediğini de açıkladı. Buna göre NASA adına yarışmayı yöneten HeroX’e sunulacak tasarımlar değerlendirilecek ve birinci olan tasarım 35 bin dolar ile ödüllendirilecek. Bunun yanı sıra 18 yaş altındaki gençler için de ayrı bir yarışma bulunuyor. Basın bülteninde yeni neslin uzaya olan ilgisinin kayda değer olduğunu aktaran NASA, öğrencileri de bu tasarım yarışmasına davet ediyor.

Açıklanana göre katılımcıların uzay tuvaletini tasarlarken bir dizi kurala uyması gerekecek ve sıralanan kapsamlı teknik gereksinimler listesine uygun çalışmalar dikkate alınacak. Başvurular için son tarihin 17 Ağustos 2020 olduğunu da hatırlatalım. Ayrıca kazanan tasarımlar yetişkin kategorisi için 30 Eylül’de gençleri içinse 20 Ekim’de ilgili kanallardan duyurulmuş olacak.