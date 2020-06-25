NASA, Mars Gezgini Perseverance’in Fırlatlatılışını Erteledi

NASA’nın 20 Temmuz’da uzaya fırlatacağı Perseverance gezgininin fırlatılışı bir kez daha ertelendi. NASA, Mars gezgini Perseverance’in rokete yerleştirilmesi sırasında ortaya çıkan bir sorun nedeniyle fırlatılışın 22 Temmuz’a ertelendiğini açıkladı.

ABD’nin uzay ajansı NASA, yeni bir Mars görevi için uzun zamandır çalışıyor. Yeni Mars görevinde Kızıl Gezegen’e gönderilecek Perseverance aracı, gezegenin yüzeyinde geçmişte varolmuş olası yaşamın izlerini arayacak ve Mars'ın yüzeyinden Dünya’ya getirilmek üzere örnek toplayacak.

NASA’nın planlarına göre Perseverance aracı 20 Temmuz’da Florida’daki Cape Carnaval Hava Kuvvetleri Üssü’nden uzaya fırlatılacaktı. Ancak Mars gezginini United Launch Alliance tarafından inşa edilen Atlas V roketinin burnundaki kapsüle yerleştirirken bir sorun ortaya çıktı.

Perseverance’in fırlatılışı 22 Temmuz’a ertelendi

Perseverance’in lansmanındaki erteleme hakkında NASA’dan yapılan açıklamada, “NASA ve United Launch Alliance, uzay aracının kapsülleme faaliyetleri sırasında karşılaşılan bir gecikme nedeniyle Mars 2020 misyonunun başlatılması için 22 Temmuz Çarşamba gününü hedefliyor. NASA’nın Tehlikeli Yük Servis Tesisi’nin (PHSF) yer destek hatlarındaki kontaminasyon sorununu çözmek için ek süre gerekiyor” denildi.

Mars 2020 görevinde ortaya çıkan kontaminasyon sorunu, görevin son birkaç hafta içinde ikinci kere ertelenmesine neden oldu. İlk etapta görevin 17 Temmuz’da başlaması planlanmıştı. Ancak hatalı bir vinç içeren yer sistemi ekipmanı sorunu nedeniyle görevin başlangıcı 3 gün ertelenerek 20 Temmuz’a çekilmişti.

NASA’nın Perseverance’i 11 Ağustos’a kadar fırlatması gerekiyor

NASA, yaşanan bütün sorunlara rağmen Perseverance ve Atlas V roketinin iyi durumda olduğunu açıkladı. Uzay ajansı 22 Haziran’da, başarılı bir testin yapıldığını da açıklamıştı. Ancak yaşanan gecikmeler uzay ajansının Mars 2020 görevini riske atmaya devam ediyor.

Dünya’dan Mars’a uzay aracı göndermek için iki gezegen arasındaki mesafenin en kısa olduğu dönem kullanılıyor. Bu dönem dışında Mars’a ne yazık ki uzay aracı gönderilemiyor. Bu nedenle NASA’nın 11 Ağustos’a kadar Perseverance’i uzaya fırlatması ve Mars gezgininin Şubat 2021’e kadar Mars’a ulaşmış olması gerekiyor. Eğer 11 Ağustos’a kadar fırlatma gerçekleşmezse, fırlatma için 2022’ye kadar 26 ay beklemek gerekecek.

NASA yöneticisi: Bolca zamanımız var

17 Temmuz’daki ilk ertelemenin ardından NASA’nın lansman direktörü Omar Baez bir açıklama yaparak 15 Ağustos’a kadar bolca zamanları olduğunu söylemişti. Mars gezgini Perseverance’in 18 Şubat 2021’de 45 kilometre genişliğindeki Jezero Krateri’ne inmesi bekleniyor. Perseverance, Mars yüzeyine indikten sonra Kızıl Gezegen’deki olası geçmiş yaşamın izlerini arayacak.

Perseverance, Ağustos 2012’de başarılı bir şekilde Mars yüzeyinde Gale Krateri’ne indirilen Curiosity gezgininin devamı niteliğinde bir görev gerçekleştirecek. Ancak Perseverance, Curiosity’in aksine Mars’ın yüzeyine indiğinde yalnız olmayacak. Perseverance, başka bir gezegende uçmak için geliştirilmiş ilk helikopter olan Ingenuity’i de taşıyor.