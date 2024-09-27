NASA, Dünya'nın bu hafta sonu 2024 PT5 adlı küçük bir asteroiti geçici olarak yörüngesine alacağını açıkladı.

NASA bilim insanlarına göre, Dünya bu hafta sonu küçük bir "ikinci ay" yakalayacak. Bu yeni ay aslında 2024 PT5 olarak adlandırılan küçük bir asteroit. Gezegenin yörüngesine geçici olarak girecek olan 2024 PT5, yaklaşık iki ay boyunca Dünya'nın çekim kuvvetine kapılacak ve nal şeklinde bir yol izleyerek hareket edecek. Ancak bu süre sonunda, tekrar güneş etrafındaki normal yörüngesine dönerek gezegeniden uzaklaşacak.

Universidad Complutense de Madrid profesörü Carlos de la Fuente Marcos, bu geçici sürecin 29 Eylül ile 25 Kasım arasında Dünya çevresinde döneceğini belirtti.

Sadece teleskoplarla gözlemlenebilecek

Arjuna asteroid kuşağının bir parçası olan 2024 PT5, Dünya'ya ortalama 93 milyon mil mesafede bulunan ve yörüngeleri Dünya'nınkine çok benzeyen uzay kayalarından oluşan bir kuşakta yer alıyor. Marcos, bu asteroidin gezegenimize tehdit oluşturmadığını ve saatte yaklaşık 2,200 mil hızla hareket edeceğini belirtti. Ayrıca, 2024 PT5'in Dünya'dan yaklaşık 2.8 milyon mil uzaklıkta kalacağını ve bu mesafenin Ay ile Dünya arasındaki mesafenin yaklaşık 12 katı olduğunu ekledi.

Asteroidin küçük boyutu nedeniyle, sıradan gözlemciler tarafından görülemeyeceği ancak profesyonel astronomların teleskoplarıyla gözlemlenebileceği bildirildi. Geçmişte de benzer mini-aylar Dünya'nın yörüngesine girmişti; örneğin, 2022 NX1 asteroidi 1981 ve 2022 yıllarında Dünya'nın yörüngesinde bulunmuştu.