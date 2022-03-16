NASA, James Webb Uzay Teleskobu’nun Ayarlamalarını Tamamladı

Geçtiğimiz aylarda uzaya gönderilen James Webb Uzay Teleskobu’nun aynalarının ayarlanma işlemi bugün tamamlandı.

NASA yaklaşık 3 ay önce uzaya gönderdiği James Webb Uzay Teleskobu’nu yavaş yavaş kullanıma hazır hale getirmeye devam ediyor. Yetkililer bugün bu hazırlığın son adımı olan teleskop aynalarının ayarlanma işlemini gerçekleştirdi.

Yapılan ayarlamanın başarılı olmasının ardından yeni fotoğraflar paylaşan yetkililer, teleskobun performansı karşısında hayran kaldıklarını açıkladı. NASA çalışanları yaptıkları açıklamada James Webb Uzay Teleskobu’nun ‘evrenin sırlarını aydınlatacak yegâne cihaz’ olduğunu söyledi.

James Webb Teleskobu’ndan yeni selfie geldi

Teleskobun aynalarının ayarlanmasının zorlu bir süreç olduğunu belirten yetkililer, bu süreç boyunca yaşadıklarını kısa bir videoda anlattı. Aynaların her birinin birbirinden bağımsız çalıştığını ve her aynanın yakaladığı fotoğrafın üst üste koyularak bugüne kadar hiç görülmemiş netlikte fotoğraflar elde edebildiklerini açıklayan bilim insanları, bu teleskobun simülasyonlardan çok daha iyi bir performans sergilediğini de ekledi.

Sıradaki adımın teleskobu test etmek olduğunu söyleyen yetkililer, teleskobun testinin başarılı geçmesinin ardından aktif olarak göreve başlayabileceğini açıkladı. Eğer testler başarısız olursa, teleskobun aynalarından gerekli ayarlamalar yapılacak ve teleskop tekrardan test edilecek.

Teleskobun sahip olduğu modern teknoloji sayesinde uzaydaki gök cisimlerinin 5K çözünürlüğe kadar fotoğrafları çekilebiliyor. Yetkililer aynı zamanda teleskobun aynalarının bir ‘selfie’sinin çekildiğini söyleyerek bu selfie’yi ve bir ‘değerlendirme fotoğrafını’ da NASA’nın resmî sitesinde paylaştı.

İşte NASA tarafından paylaşılan o fotoğraflar