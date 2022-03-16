Türkiye'nin Ay'a Ulaşmasında Kullanılacak Sistem Gösterildi

Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye'nin uzay aracını Ay'a ulaştıracak Milli Hibrit İtki Sistemi'nin detaylarını paylaştı. Sistemde bulunacak bileşenler videoda gösterildi.

9 Şubat 2021 yılında Türkiye, Milli Uzay Programı ile tanışmıştı. Türkiye’nin uzay geleceğine yönelik 10 hedefin belirlendiği bu programın ilk hedefi, Cumhuriyet’in 100. yılında, yani önümüzdeki yıl Ay’a ilk teması gerçekleştirmek idi. Bu hedef ulaşma çalışmaları sürerken Türkiye Uzay Ajansı’ndan bugün önemli bir paylaşım geldi.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Ay Araştırma Görevi (AYAP – 1) kapsamında Ay’a ulaşacak uzay aracını taşıyacak Milli Hibrit İtki Sistemi’nin (HİS) detaylarını paylaştı. Yapılan paylaşımda yer alan video, milli sistemin hangi bileşenlerden oluşacağına yer verdi.

TUA'nın paylaştığı video:

Paylaşılan bilgilere göre sistemin ön tasarım süreci, uçuş ölçekli ilk test prototipinin üretimi ve uçuş ölçekli yer testlerinin icra edileceği test sisteminin üretimi ile kurulumu tamamlandı. Bu kapsamda HİS’e bileşenler ve sistemin genel görünümü de Türkiye Uzay Ajansı tarafından paylaşıldı.

Videoda, HİS’in ana bileşenleri iskelet, sistem elektronikleri, oksitleyici tank, motor ve vana olarak listelendi. AYAP-1’in görev konseptine göre uzay aracı, öncelikle bir fırlatıcı roketle uzaya taşınacak ve ardından sistemin başlatılması ve takla sönümleme gibi aşamalar gerçekleştirilecek. Bu aşamaların ardından yörünge testleri icra edilecek. Dünya yörüngesindeki testlerin ardından Ay yörüngesine girmek üzere Delta V’nin hibrit motoru ateşlenecek.

AYAP-1 görevi nedir?

2023 - 2028 yıllarını kapsayan Ay görevleri, Ay Araştırma Programı (AYAP) çerçevesinde gerçekleştirilecek ve isimlendirilecek. Bu görevlerden ilki olan AYAP-1, gönderilecek uzay aracının öncelikle Ay yörüngesinde yüksek çözünürlüklü kameralar ve radyasyon ölçer gibi aletlerle bilgi toplamasını kapsayacak. 3 ay sürecek bu aşamanın ardından uzay aracı, Ay'a sert iniş gerçekleştirecek.