NASA, Jüpiter'den Gelen En Güçlü Işığı Tespit Etti

NASA'nın 10 yıl önce uzaya fırlattığı NuSTAR Uzay Teleskobu, Jüpiter'le ilgili 30 yıllık bir gizemin çözülmesine yardımcı oldu. Bununla birlikte Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegen olan Jüpiter'den gelen en yüksek enerjili X-ışınları da tespit edildi.

NASA, 2012’de uzaya fırlattığı NuSTAR teleskobunu kullanarak ilk defa kara delikten bir şeyin çıktığını tespit etmişti. Tespit edilen bu görüntünün üzerinden yıllar geçmesinin ardından NuSTAR teleskobundan bu kez de 30 yıllık gizemi aydınlatan bir Jüpiter görüntüsü geldi.

Güneş Sistemi’ndeki en büyük gezegen olan Jüpiter’in çevresindeki kutup ışıklarının gizemi geçtiğimiz günlerde Hubble Uzay Teleskobu yardımıyla çözülmüştü. Bu kez de NuSTAR Uzay Teleskobu tarafından Jüpiter’den geldiği belirlenen ve şimdiye kadar görülen en yüksek enerjili X-ışınları görüntülendi.

30 yıl önce neden görüntülenemediği ortaya çıktı

NASA’nın NuSTAR Uzay Teleskobu tarafından edinilen görüntü şimdiye kadar Dünya dışındaki bir gezegende görülen en yüksek enerjili ışık olarak kayıtlara geçti. Bu yüksek enerjili X-ışını radyasyonu ışığın tespit edilmesiyle aynı zamanda 30 yıllık bir gizem de çözülmüş oldu. NASA’nın 1992’de Güneş’i incelemek için gönderdiği Ulysses uzay aracı Jüpiter’in yakınından geçerken hiç X-ışını tespit edememişti. Araştırmacılar, bunun sebebinin X-ışınlarının daha yüksek enerjilerde sönük hale gelmesi ve Ulysses’in sisteminin bu ışınları algılayacak bir sisteme sahip olmamasından kaynaklandığını düşünüyor.

Gezegenin etrafında X-ışınlarının varlığı daha önceki araştırmalarda tespit edilmişti. NASA’nın Chandra ve XMM-Newton gözlemevleri tarafından gezegenin auroralarından düşük enerjili X-ışınları yayıldığı gözlemlenmişti ancak bu kadar yüksek enerjide olduklarına dair bir kanıt bulunamamıştı. NuSTAR’ın yeni gözlemiyle araştırmacılar, Jüpiter’in volkanik uydusu Io’nun elektronlarının yüksek enerjili X-ışınları yarattığını ilk kez doğruladılar.

Columbia Üniversitesi’nde astrofizikçi olan ve bu araştırmada baş yazarlık yapan Kaya Mori yaptığı açıklamada, “Gezegenlerin NuSTAR’ın tespit ettiği aralıkta X-ışınları üretmesi oldukça zor ama Jüpiter’in muazzam bir manyetik alanı var ve çok hızlı dönüyor. Bu iki özellik, gezegenin manyetosferinin dev bir parçacık hızlandırıcı gibi davrandığı anlamına geliyor. Daha yüksek enerji emisyonlarını mümkün kılan da bu” dedi.