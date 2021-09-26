Juno Aracının Yakaladığı En Çarpıcı Jüpiter Görüntüleri

Jüpiter’in yörüngesine girip farklı bölgelerden binlerce fotoğraf toplamak için gönderilen Juno aracı, göreve başlayalı 10 yıl oldu. NASA, araçla şu ana kadar toplamda 19 bin 800 fotoğraf elde etti. Gelin bu fotoğrafların en etkileyicilerine bir göz atalım.

Jüpiter, sadece boyutuyla değil; renkleri ve yapısıyla da Güneş Sistemi’nin en ilgi çekici gezegenlerinden biri. NASA, gaz devi olarak nitelendirilen gezegenin yapısını daha iyi anlamak ve bu zamana kadar süren gelişimini belirleyebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalara yardımı en çok dokunan araç ise, NASA’nın birkaç yıl önce Jüpiter yörüngesine yolladığı Juno aracı.

Juno, NASA tarafından 2011’de Jüpiter’in yörüngesine yollandı. Yörüngeye 2016’da ulaşan araç o zamandan beri gezegenin birçok bölgesinden göz kamaştırıcı fotoğraflar çekmekte. Yakın zamanda görevin başlangıcından bu yana 10 sene tamamlanmış oldu ve bu süre zarfında Jüpiter’in binlerce yakın fotoğrafı birikti.

Juno’nun 5 yıldır yakaladığı göz dolduran Jüpiter fotoğrafları:

Jüpiter’in ekvator bölgesinde her iki kutbuna kadar her yeri yakından inceleyen Juno, yakaladığı fotoğraflarla gezegenin zamanla nasıl evrildiğine dair bazı bilgiler de açığa çıkardı. Bu bilgiler ışığında başka yıldızlar etrafında dönen benzer gaz devlerine dair yeni bilgiler de öğrenilecek. Gelin Dünya’dan ayrılmasının üzerinden 10 yıl geçen Juno’un en önemli fotoğraflarına bir göz atalım.

Jüpiter’in 2017’de çekilmiş bir fotoğrafı:

Juno’nun yolculuğunu hızlandırmak için Dünya’nın çekim gücünden faydalanırken çektiği bir fotoğraf:

Aracın Jüpiter’e ilk yaklaştığı zamanlarda çekilen bir fotoğraf:

Bulutların ebru sanatını andırdığı bir görüntü:

Bu yıl Dünya’ya gönderilen ham bir görüntü:

Jüpiter’in Kuzey Ilıman Kuşağı:

Kuzey Kutbu’ndaki hortumların yakın bir görüntüsü: