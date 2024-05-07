NASA, bir kara deliğe düşseydik neler yaşayacağımızı bir video ile gösterdi.

Galaksilerin merkezlerinde birer süper kütleli kara delik bulunuyor. Işığın bile kütle çekiminden kaçamadığı bir kara deliğe düşersek peki ne oluyor? Kara deliklerdeki kütle çekimden dolayı yok olmadığımız bir senaryoda neler görürdük? İşte bu soruların cevabını NASA, oldukça görkemli bir video ile görselleştirdi.

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Astrofizikçi Jeremy Schnittman tarafından oluşturulan videoda, artık ışığın bile kara deliğin kütle çekim etkisinden kurtulamadığı olay ufkundan öteye geçtiğimizde olacaklar gösterildi. Ortaya çıkan görüntüler ise gerçekten de etkileyici ve kendini izletiyor.

İşte kara deliğe yolculuk

Bu görselleştirmelerde Schnittman, göreliliğin teorik yanını gözlemlenebilir sonuçlarla gözler önüne sermek istediğini söylüyor. Bu videoda iki farklı senaryo bulunuyor. Bu senaryolardan ilkinde olay ufku âdeta teğet geçilirken görülebilecek olaylar canlandırılıyor.

İkinci senaryoda ise bu defa doğrudan kara deliğin merkezinden geçiliyor. Böylece kameramız, bizim için bilinmez olan bu gizemli kozmik yapının içinde yolculuğunu gerçekleştiriyor. Bir süre sonra da yön algımız ve ışıkların uzanımları kayboluyor. En sonunda da kameramız mutlak karanlığa gömülüyor.

Dinamik simülasyon videosunda ayrıca İngilizce olarak açıklamalarda da bulunuluyor. Böylece olay ufku, foton kuşağı gibi yapılar da izleyicilere aktarılıyor. Daha fazla erişim için video, 360 derece açıya sahip ve gökyüzü haritasını da barındırıyor.

Schnittman'ın Brian Powell adlı bilim insanı ile beraber hazırladığı videoda NASA'nın Discover süper bilgisayarı kullanıldı.