NASA, Perseverance'ın Fırlatma Tarhini Erteledi

NASA, Mars Keşif Programı kapsamında 17 Temmuz'da fırlatmaya hazırlandığı yeni keşif aracı Perseverance'ın fırlatılış tarihini yaşanan bazı aksaklıklar sebebiyle erteledi.

NASA, 17 Temmuz’da Mars’a doğru yola çıkarmayı planladığı yeni gezginci keşif aracı Perseverance’ın fırlatılış tarihini erteledi. Mars Keşif Programı’nın bir parçası olan ve gezegende biyolojik izleri araştıracak olan Perseverance’ın yeni fırlatılış tarihi 20 Temmuz olarak güncellendi. Keşif aracının iniş tarihinin ise 18 Mart 2021 olacağı düşünülüyordu ancak bu yeni değişiklik ile birlikte iniş tarihi de ertelenmiş olacak.

NASA, bu ertelemenin gerekçesi olarak ise ‘yer sistemlerinde ortaya çıkan bir arıza’ olarak bildirdi ve arıza giderildikten sonra araç Mars’taki araştırmalarına başlamak üzere yaklaşık olarak 10 ay sürecek bir yolculuğa çıkacak.

Mars’ta bulunan Jezero kraterine inecek olan keşif aracı, yine Mars Keşif Programı’nın bir parçası olarak 2012 yılında gezegene inen Curiosity’ye benzer bir tasarıma sahip. Perseverance, NASA’nın verdiği bilgilere göre Atlas 5 roketiyle, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Merkezi'nden fırlatılacak.

Perseverance’nin Mars’taki öncelikli görevi biyolojik izleri araştırmak ve gerçekleştirilecek incelemeler için örnekler toplamak olsa da, NASA’nın bu Mars görevinde gelecekte yapacağı insanlı Mars yolculukları ve araştırmaları için gereken koşullar hakkında da araştırmalar yapacağı biliniyor. Aynı zamanda araç, Mars’taki kum fırtınalarını araştıracak ve iklim koşulları, yeraltı suları gibi konularda da incelemeler yapacak.

Toplamda 23 kamera ve 2 mikrofona sahip olan Perseverance, yanında Mars görevleri için oldukça önemli bir yenilik olan ve gelecekteki Mars görevleri için yeni rotaların planlanmasında büyük rol oynayacağı düşünülen yeni Mars helikopteri Ingenuity’yi de yanında götürecek.

Mars üzerinde yapılan her yeni araştırma bize bu gezegenin geçmişi ve hatta geleceği hakkında pek çok bilgi veriyor. Geçmişte bir yaşam olup olmaması ya da gelecekte Mars’ta insan yaşamına uygun şartlar yaratılıp yaratılamayacağı gibi hepimizin merak ettiği sorular, NASA’nın Mars Keşif Programı ile yanıtlanıyor. 20 Temmuz’da çıkılacak bu yeni yolculuk ile de pek çok sorunun cevaplanması bekleniyor.