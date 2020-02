“Soluk Mavi Nokta” Günümüz Şartlarıyla Güncellendi

NASA, Carl Sagan’ın yaptığı konuşmayla efsane olan “Soluk Mavi Nokta”nın 30. yılına özel bir güncelleme yaptı. Görseli günümüz teknolojisiyle revize eden NASA, eski görselde bulunan renk filtrelerini dengeledi.

NASA’nın Voyager 1 uzay aracı, 14 Şubat 1990’da uzay çağının en ikonik fotoğraflarından birini çekti. Hemen ardından da kameralarını kapatıp sonsuzluğa uzanan bir yolculuğa çıktı. Evet, efsane “Soluk Mavi Nokta” fotoğrafından bahsediyoruz. Bu sene 30. yılını kutlayacak fotoğraf, yıldönümüne özel olarak yeniden güncellendi. NASA tarafından günümüzün gelişmiş programları ile revize edilen efsane fotoğraf, uzay tutkunlarının beğenisine sunuldu.

Eski fotoğraf üç farklı renk filtresi kullanılarak derlenmişti. Nasa, fotoğrafın 30. yılı için bu renk filtrelerini yumuşatarak yeniden düzenledi ve Güneş ışığını gözlerimize daha uygun olan beyaz görünecek şekilde ayarladı.

“Soluk Mavi Nokta” olarak bilinen orijinal fotoğraf, Voyager 1’in Jüpiter ve Satürn’ü “ilk kez” yakından fotoğrafladığı görevini tamamlayıp Güneş Sistemi’nin dışına çıkmaya hazırlandığı bir anda çekildi. 6,4 milyar km uzaklıktan çekilen fotoğraf, ünlü gökbilimci Carl Sagan’ın konuşmasıyla efsaneleşmiştir.

(Soluk Mavi Nokta (30. yıl dönümü)

Sagan, bu fotoğrafı paylaştıktan sonra; “Şu noktaya tekrar bakın. Orası evimiz. O biziz. Sevdiğiniz ve tanıdığınız, adını duyduğunuz, yaşayan ve ölmüş olan herkes onun üzerinde bulunuyor. Tüm neşemizin ve kederimizin toplamı, binlerce birbirini yalanlayan din, ideoloji ve iktisat öğretisi; insanlık tarihi boyunca yaşayan her avcı ve toplayıcı, her kahraman ve korkak, her medeniyet kurucusu ve yıkıcısı, her kral ve çiftçi, her aşık çift, her anne ve baba, umut dolu çocuk, mucit, kâşif, ahlak hocası, yoz siyasetçi, her süperstar, her "yüce önder", her aziz ve günahkâr onun üzerinde - bir günışığı huzmesinin üzerinde asılı duran o toz zerresinde…” şeklinde çok duygusal bir konuşma yapmıştır.

Voyager 1, kameralarını son kez geri döndürdüğünde “Güneş Sistemi’nin Aile Portresi” adı altında 60 fotoğraf daha çekmiştir. Burada Dünya dışında 5 diğer gezegen ve Güneş yer almıştır.

İki Voyager Sondası da Çok Uzaklarda

14 Şubat 1990’da çekilen bu efsane fotoğrafı çektikten yarım saat sonra kameralarını kapatan ve uyku moduna geçen Voyager 1, çok yüksek hızlarda evrenin yeni bölgelerini keşfetmek için yol alıyor. 1977’de fırlatıldığı tarihten beri büyük başarılara imza atan sonda, 25 Ağustos 2012’de Güneş Sistemi’nin sınırı kabul edilen manyetik alanı da aşarak insan elinin değdiği Güneş Sistemi’ni aşıp yıldızlararası uzaya ulaşan ilk nesne oldu. Sonrasında kardeşi Voyager 2’de bu başarıyı yakaladı.