OSIRIS-REx'in Ulaştığı Gök Taşından İlk Görüntüler Geldi

NASA, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği gök taşından numune toplama görevine dair yeni görüntüler paylaştı. Paylaşılan görüntüler, OSIRIS-REx isimli uzay aracının, Bennu'ya temas sürecinde neler yaşadığını gözler önüne seriyor. Uzmanlar şimdi ne kadar numune toplandığını tespit etmeye çalışıyorlar.

Dün sizlerle paylaştığımız haberimizde, NASA'nın Bennu isimli gök taşına uzay aracı indirip, bu gök taşı üzerinden numune toplamayı başardığından bahsetmiştik. Hatta NASA'nın, o anlara dair görüntüleri paylaşma sözü verdiğini de sizlere aktarmıştık. Beklenen oldu ve NASA, OSIRIS-REx isimli uzay aracından gelen görüntüleri servis etti.

NASA'nın son uzay misyonu hiç de kolay değildi. Ancak başarıyla gerçekleştirilen bu görevden çok daha önemli olan bir husus var. Bu husus, yeteri miktarda numunenin toplanıp toplanmadığı. NASA, gök taşındaki numunelerin yeterince incelenebilmesi için 60 gramlık hedef koymuştu. Şu an için ne kadar numune toplandığı bilinmiyor. Ancak NASA'nın servis ettiği görüntülerin oldukça heyecan verici olduğunu söylemek gerek.

İşte NASA'dan gelen o görüntüler

NASA, Bennu isimli gök taşından numune alabilmek için yıllar süren hummalı bir çalışma yürüttü. Aslına bakacak olursak uzmanlar, bu görevden pek de umutlu değillerdi. Çünkü Bennu, kayalıklarla kaplı bir gök taşıydı en ufak bir hata, OSIRIS-REx'in vakum kolunun kırılmasına yol açabilirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan NASA yetkilisi Dante Lauretta, bunun gerçekleşebileceğine bile inanmadığını ancak uzay aracının üzerine düşeni başarıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

OSIRIS-REx'in Bennu'ya yaklaşması, uzay aracının tam 4 saatini aldı. Ancak gök taşı ile uzay aracı arasındaki etkileşim, sadece 6 saniye kadar sürdü. Bennu'ya temas ettiği anda azot gazı püskürten numune toplama kolu, gök taşındaki maddelerin dağılarak vakumlanabilir bir hale gelmesini sağladı. Bu sırada da vakumlama yapan OSIRIS-REx'in, paylaşılan görüntülere göre 60 gramlık numuneyi toplamış gibi görünüyor.

Bennu tarafından toplanan numuneler, uzay araştırmaları için kritik bir önem arz ediyor. Bilim insanları, Bennu'nun çok ilkel bir gök taşı olduğunu, bu gök taşından alınacak bilgilerle Dünya ve Güneş Sistemi'nin oluşumu sürecinde neler yaşandığının anlaşılabileceğini söylüyorlar. Ayrıca bilim insanları, bu numuneleri araştırdıktan sonra, Dünya'ya çarpması kaçınılmaz olan bir gök taşına karşı nasıl bir reaksiyon almaları gerektiğini de öğreneceklerini umuyorlar.

Dante Lauretta, gerçekleştirilen misyonla ilgili oldukça umutlu konuştu. Gönderilen azotun, Bennu'daki bir kayayı kırmış olabileceğini söyleyen NASA yetkilisi, bunun iyi bir haber olduğunu ve hedeflenen miktarda numunenin toplanmış olabileceğini söylüyor. Eğer beklenen olmaz ve 60 gram numune toplanamazsa OSIRIS-REx, ocak ayında yeniden Bennu'ya gönderilecek. Bu süreçte neler yaşanacağını ise zaman gösterecek.

OSIRIS-REx'in bir gök taşına önce yaklaştığı sonra da numune topladığı o anlar