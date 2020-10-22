Geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj veren Miley Cyrus, uzaylılar tarafından kovalandığını iddia etti. Ünlü şarkıcının aynı gün uyuşturucu kullanmış olması ise tamamen tesadüf.

ABD’li ünlü şarkıcı Miley Cyrus, Interview dergisinden moda tasarımcısı Rick Owens'a verdiği bir röportaj sırasında “Nasıl yani?” dedirten açıklamalarda bulundu. Cyrus, röportaj sırasında ‘bir UFO tarafından’ kovalandığını iddia etti. Evet, tarafından…

“Arkadaşımla San Bernardino'dan geçerken bir çeşit UFO tarafından kovalandım. Ne gördüğümden oldukça eminim.” ifadelerini kullanan Cyrus, röportajın devamında ise aynı gün, karavanda yaşayan bir adamdan uyuşturucu alıp içtiklerini belirterek UFO’nun plakasını vermiş oldu.

Gördüğünü iddia ettiği UFO’nun sarı renkte, parlayan, ve uçan bir kar küreğine benzediğini belirten Cyrus, açıklamalarına “Uçtuğunu ben de arkadaşım da gördük. Yolda başka birkaç araba daha vardı ve onlar da bakmak için durdular, bu yüzden gördüğüm şey gerçekti. Esasında kendimi hiç tehdit altında hissetmedim, fakat uçan nesnenin önünde oturan bir varlık gördüm.” şeklinde devam etti.

“Bana baktı,göz teması kurduk ve bence aslında beni sarsan buydu, tam olarak anlayamadığım bir şeyin gözlerine baktım.” diyen Cyrus, “Bu beni beş gün kadar sarstı. Beni mahvetti. Artık gökyüzüne aynı gözle bakamam. Geri gelebileceklerini düşündüm.” sözleriyle konuyla ilgili açıklamalarını tamamladı.