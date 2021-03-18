Perseverance'ın Hareket Halinde Kaydettiği Sesler Paylaşıldı

NASA, Mars'ın keşfedilmesini sağlayacak Perseverance isimli uzay aracının gönderdiği yeni sesleri paylaştı. 7 Mart'ta gerçekleştirilen test sürüşünden alınan ses kaydı, Mars kaşifinin tahmin edilenden çok daha gürültülü bir şekilde hareket ettiğini gözler önüne seriyor.

Bir süre önce Kızıl Gezegen'e gönderdiği uzay aracı Perseverance ile ilgili çalışmalarını sürdürmekte olan NASA, Mars'ı keşfedecek aracın kaydettiği son sesi yayınladı. 7 Mart'ta kaydedildiği ifade edilen ve gerçekten de ürkütücü olan bu ses kaydı, Mars kaşifinin Mars yüzeyinde hareket ederken çıkardığı gıcırtılardan oluşuyor. Ayrıca zaman zaman Mars'ta esen rüzgarın sesi de arka plandan duyulabiliyor.

NASA, Perseverance'ı 6 tekerleği olan bir şekilde dizayn etti. Bu tekerleklerin yapısı ise Dünya'da kullandığımız tekerleklerden biraz daha farklı. NASA, aracın Mars yüzeyinde daha rahat hareket edebilmesi için lastik yerine metal malzeme kullandı. Haliyle bu da Perseverance'ın çok gürültülü bir yapısının olacağı anlamına geliyordu. Ancak kaydedilen sesler, Mars kaşifinin tahmin edilenden de gürültülü ve korkutucu bir şekilde çalıştığını gözler önüne seriyor.

Az sonra duyacağınız korkutucu sesler, işte bu tekerlerden geliyor

NASA tarafından yapılan açıklamalara göre Perseverance, 7 Mart'ta gerçekleştirilen test sürüşünde 16 dakikadan daha uzun bir süre boyunca ses kaydı gerçekleştirdi. Az önce de belirtmiş olduğumuz gibi bu seslerin bir bölümü Perseverance'ın tekerlerinden, bir bölümü ise Mars'ta esen rüzgardan geliyor. Ancak son ses kaydında yer alan metalik sesin, Mars'taki rüzgar sesine kıyasla gerçekten de rahatsız edici olduğunu ifade edebiliriz.

Perseverance'ın hareket halindeyken kaydettiği ses, "EDL" olarak isimlendirilen bir mikrofon sistemi aracılığıyla kaydedildi. Ancak uzay aracındaki tek mikrofon sistemi EDL değil. Perseverance'ta yer alan SuperCam isimli bir sistem de kendine has mikrofonlar barındırıyor ve bu mikrofonlar, ortamdan ziyade Mars'taki kayaçların yapısının anlaşılabilmesini sağlayacak dalgaların yakalanmasını sağlıyor. Kısa bir süre önce paylaştığımız başka bir içeriğimizde de o ses kaydını sizlere aktarmıştık.

Perseverance'ın hareket halindeyken yakalanan sesleri aşağıdan dinleyebilirsiniz