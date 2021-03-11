Perseverance'ın Gönderdiği Yeni Ses Kayıtları Paylaşıldı

Bir süredir Mars'ta olan keşif aracı Perseverance ile ilgili yeni bilgilendirmelerde bulunan NASA, uzay aracından gelen ses kayıtlarını paylaştı. SuperCam isimli bir sistem aracılığıyla kaydedilen sesler, NASA'nın Mars'ta yeni keşifler yapmasını sağlayabilecek türden.

Kızıl Gezegen'deki çalışmalarını sürdüren Perseverance'tan yeni ses kayıtları geldi. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından da kamuoyu ile paylaşılan ses kayıtları, Mars'taki rüzgarın birkaç saniyeliğine bile olsa duyulmasını sağlıyor. Paylaşılan sesler, Perseverance'ın "SuperCam" isimli ekipmanı aracılığıyla kaydedildi.

SuperCam isimli ekipman, Perseverance'ın en önemli uzuvlarından bir tanesi. Zira NASA mühendisleri, bu ekipmanın kaydettiği sesleri analiz ederek Mars'taki kayaçların yapısını anlamaya çalışıyorlar. Bulduğu kayaçlara lazer dalgaları gönderen SuperCam, çarpma esnasında "çıt" şeklinde sesler üretiyor. Farklı yoğunluklarda olan bu çıt sesleri, analiz edildiğinde de kayaç türünün anlaşılabilmesine yardımcı oluyor.

Gelen ses kayıtları, NASA için de önemli bir testin başarıyla tamamlanmış olduğunu gösterdi

Paylaşılan ses kaydıyla ilgili açıklamalarda bulunan Naomi Murdoch, bu ses kaydının Mars'taki çalışmalarla ilgili kritik önem arz edeceğini söyledi. Ses kaydı sayesinde SuperCam'in mikrofonunda hiçbir sorun olmadığının anlaşıldığını belirten Murdoch, gelen seslerin ise Mars'ta araştırma yapmak için çok hassas sinyallerin ulaştırılmış olduğu anlamına geldiğini ifade ediyor. Murdoch'a göre SuperCam'den gelecek verilerin analizi, Mars'la ilgili bugüne dek bilinmeyen gerçeklerin açığa çıkmasını sağlayabilir.

Perseverance'ın bugüne dek gönderdiği veriler önemli gibi görünüyor olsa da Mars kaşifinin show yapmaya henüz başlamadığını açıkça ifade edebiliriz. Çünkü Perseverance, bir süre sonra beraberinde Mars'a götürdüğü küçük bir helikopteri özgür bırakacak. Uzmanlar, Mars'la ilgili en kritik bilgilerin bu görevin başlamasıyla birlikte gelebileceğini düşünüyorlar. Ancak söz konusu helikopterin özgür kalabilmesi için, önce uygun bir hava sahasının bulunması gerekiyor.

Perseverance'ın gönderdiği en yeni sesi dinlemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.