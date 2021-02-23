NASA'dan Perseverance'ın Mars'a İndiği Anlara Ait Görüntüler

NASA, Perseverance isimli uzay aracının Mars'a ayak bastığı anlara ait görüntüler paylaştı. Bir uzay filminden alınmış gibi hissettiren görüntüler, Mars kaşifinin nasıl alçaldığını, ilk temasın nasıl gerçekleştiğini ve Perseverance'ı taşıyan modülün nasıl yeniden havalandığını gösteriyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Mars misyonu ile ilgili yeni görüntüler yayınlamaya devam ediyor. Bu kez Perseverance isimli Mars kaşifinin Kızıl Gezegen'e iniş anına ait görüntüleri paylaşan kurum, tarihin seyrini değiştirebilecek potansiyele sahip uzay misyonunun en kritik anlarında neler yaşandığını tüm çıplaklığı ile gözler önüne sermiş oldu.

NASA'nın paylaştığı yeni görüntüler, gerçekten de olağanüstü düzeyde. Çünkü Perseverance'in Mars yüzeyine nasıl yaklaştığı, temasın nasıl gerçekleştiği ve Perseverance'i Mars yüzeyine bırakan aracın tekrar nasıl yükseldiği, paylaşılan görüntülerde mevcut. Ancak ne yazık ki iniş anına ses, kaydedilebilmiş durumda değil. Ancak NASA, Mars'a inişten sonra Mars'ta kaydettiği sesleri de paylaşmaya başladı.

İşte paylaşılan videodan bir görüntü

NASA'nın Mars'ta yaşam belirtisi arayacak olan uzay aracı, 6 kameralı bir yapıya sahip. Bunlardan 3 tanesi de giriş, alçalış ve inişte kullanıldı. Paylaşılan görüntüler, bu kameraların hiçbir sorunla karşılaşmadan çalıştığını gözler önüne seriyor. Zira NASA'nın paylaştığı görüntülerde hem paraşüt görevi gören aracın hem Perseverance'ın hem de Mars yüzeyinin görüntüleri yer alıyor.

Az sonra sizlerle paylaşacağımız görüntülerin sanki bir uzay filminden alınmış gibi olduğunu açıkça ifade edebiliriz. Çünkü önce Kızıl Gezegen'e yaklaşan uzay aracının sallantısını, ardından da toz bulutu içinde gerçekleştirilen iniş ile Perseverance'i Mars'a indiren modülün nasıl uçup gittiğini göreceksiniz. Dilerseniz artık sizleri, o enfes görüntülerle baş başa bırakalım.

İşte Perseverance'in Mars'a indiği o anlar