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NASA, Evrenin Gizemlerini Araştıracak Yeni Uzay Teleskobunu Seçti: PRIMA, 2033'te Fırlatılacak!

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NASA, evrenin oluşumu ve Dünya'daki suyun kökeni gibi sorulara yanıt arayacak yeni uzay görevi için PRIMA teleskobunu seçti.

NASA, Evrenin Gizemlerini Araştıracak Yeni Uzay Teleskobunu Seçti: PRIMA, 2033'te Fırlatılacak!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

NASA, yeni uzay görevleri için oluşturduğu Probe Explorers sınıfının ilk teleskobu olarak PRIMA'yı seçtiğini duyurdu. Uzun süredir üzerinde çalışılan proje, şimdi ön tasarım ve geliştirme aşamasına geçti. Teleskobun tasarımı, teknolojileri ve maliyeti bu süreçte daha ayrıntılı biçimde incelenecek.

PRIMA; Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerin nasıl oluştuğunu, yıldızların ve galaksilerin gelişimini, kara deliklerin büyümesini ve Dünya'daki suyun kökenini araştıracak. James Webb Uzay Teleskobu'nun gözlemlediği kızılötesi ışığın daha uzak bir bölümüne bakacak olan teleskop, başka gözlemevlerinin tamamlayamadığı gözlemlere katkı sağlayacak.

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NASA, Evrenin Gizemlerini Araştıracak Yeni Uzay Teleskobunu Seçti: PRIMA, 2033'te Fırlatılacak!
20260924_PRIMA_rendering

PRIMA teleskobu neler yapabilecek?

20260924_PRIMA_rendering

PRIMA'nın yaklaşık 1,8 metre çapında bir aynası olacak. Teleskop, uzaydan gelen çok zayıf kızılötesi ışığı yakalayabilmek için çok düşük sıcaklıklarda çalışacak.

Üzerindeki cihazlar, ışığın farklı özelliklerini inceleyerek uzaydaki gaz ve tozun yapısı hakkında bilgi toplayacak. Bu veriler sayesinde gezegen ve yıldız oluşumu gibi süreçler daha ayrıntılı incelenebilecek. Projede yaklaşık 30 yıllık araştırmanın ürünü olan teknolojiler kullanılacak.

Fırlatma tarihi ve bütçesi

PRIMA'nın proje maliyeti, fırlatma giderleri hariç 1,2 milyar dolarla sınırlandırılacak. NASA'nın yöneteceği projeye farklı ülkelerden uzay ajansları ve araştırma kurumları da katkı sağlayacak.

Tasarım ve geliştirme sürecinin ardından gerekli onayların alınması hâlinde teleskobun 2033 yılında fırlatılması planlanıyor. PRIMA'nın planlanan görev süresi ise beş yıl.

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