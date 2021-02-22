Teyit, Mars'tan Geldiği Söylenen Görüntüyü Araştırdı

Teyit.org, sosyal medyada sıklıkla paylaşılan ve Mars'tan geldiği söylenen ses ve görüntülere ait bir videoyu irdeledi. Araştırmalarını kısa sürede tamamlayan ekip hem görüntünün hem de sesin sahte olduğu sonucuna ulaştı.

Geçtiğimiz hafta, başka bir gezegendeki yaşam ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) aylar önce fırlattığı "Perseverance" isimli keşif aracı, geçtiğimiz günlerde Mars'a başarılı bir iniş yapmayı başardı. İnişin ardından Kızıl Gezegen'den görüntüler de paylaşmaya başlayan keşif aracı, o gün bugündür de Mars yüzeyindeki çalışmalarını sürdürüyor. Elbette bu durum, uzaya ilgi duyan veya duymayan hemen her sosyal medya kullanıcısının da ilgisini çekiyor.

Bugün herhangi bir sosyal ağda arama yaptığınızda, Mars'tan geldiği söylenen onlarca ses ve video ile karşılaşıyorsunuz. Bunların en popülerlerinden bir tanesi de Perseverance tarafından çekildiği iddia edilen bir video. Pek çok hesap bu videoyu, "Mars'tan görüntüler ve gezegendeki ses" olarak servis ediyor. Hal böyle olunca da Teyit.org, söz konusu videonun gerçek olup olmadığını araştırmaya başladı. Daha önce yapılan sayısız araştırma gibi bu araştırma da ne yazık ki sahte çıktı. Yani hem Perseverance ile çekildiği söylenen video hem de söz konusu sesler, gerçeği yansıtmıyordu.

İşte pek çok hesaptan paylaşılan o videoya ait bir görüntü

Paylaşımın kendisine ulaşmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz...

Teyit.org tarafından yapılan araştırmaya göre videonun dikkatli izlenmesi durumunda, söz konusu paylaşımın gerçeği yansıtmadığı anlaşılabilir. Çünkü söz konusu videoda görünen uzay keşif aracının Perseverance değil de Curiosity olduğu rahatlıkla görülebiliyor (25. saniye). İşte iddiaların aksine doğru isme sahip uzay aracıyla ilgili araştırmalarda bulunan Teyit.org, 2012 yılında Mars yüzeyine iniş yapan Curiosity isimli keşif aracının ses kayıt özelliğinin de olmadığını tespit etmiş durumda. Yani söz konusu paylaşım hem görüntü hem de ses açısından anlatıldığı gibi değildi. Ayrıca görüntülerin gerçekten de Curiosity tarafından çekildiğini ancak bunların video şeklinde değil, fotoğraflar şeklinde olduğunu, bunların birleştirilerek video haline getirildiğini de belirtelim.

Bu arada, Mars'a gönderilen uzay araçları arasında ses kaydı yapabilen ilk ve tek araç Perseverance. Hatta bu uzay aracının topladığı ses de NASA tarafından paylaşılmaya başlamış durumda. Burada bulunan bağlantıyı kullanarak ulaşabileceğiniz sesler ile söz konusu videodaki seslerin farklı olduğunu da rahatlıkla tespit edebilirsiniz.