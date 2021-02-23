NASA'nın Perseverance'in Paraşütüne Eklediği Gizli Kod

NASA'nın Mars'taki gözü kulağı olacak keşif aracı Perseverance'ın iniş paraşütüne eklenen gizli kod çözüldü. Buna göre NASA'nın JPL birimi, sloganını paraşütün desenine gizlemiş durumda.

NASA, Mars’taki yeni keşif aracı Perseverance’ı geçtiğimiz hafta Kızıl Gezegen’e indirdi. Ancak Perseverance ve tüm dünyanın takip ettiği inişinin yankıları devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde sizlere NASA’nın Perseverance’ın iniş görüntülerini paylaştığını aktarmıştık. Ancak görünen o ki NASA, Perseverance’a görünenden çok daha fazla mesaj gizlemiş durumda.

Abela Paf adlı bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan bilgilere göre göre NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL), Perseverance’ın Mars’a sağ salim inmesini sağlayan tuhaf tasarımlı paraşüte JPL’in sloganını “kodladı”.

NASA'nın Perseverance’ın iniş paraşütüne eklediği kodun açıklaması

Abela Paf’a göre paraşüt, 10 bitlik desenlerden ve 4 gruptan oluşuyor. Tıpkı bir bilgisayar gibi 0’lardan ve 1’lerden oluşan desen, aşağıdaki görselde belirtildiği noktadan kodlandığı takdirde anlamlı bir cümle oluşturuyor. Tek başlarına bir anlam ifade etmedikleri için sadece 1'lerin olduğu satırları görmezden geliyoruz.

Tüm sayılar, alfabedeki bir harfe denk geliyor ve sonuç olarak da saat yönünde kodları okuduğumuzda JPL’in “Dare Mighty Things” (Zorlu Şeylere Cezaret Et) sloganı ile karşılaşıyoruz. Kodun tam açıklaması için yukarıdaki ekran görüntüsünü inceleyebilirsiniz.