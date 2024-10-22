NASA, Psyche görevinde lazerlerle veri iletiminde başarı sağladı ve uzaya ultra yüksek çözünürlüklü bir kedi videosu gönderdi.

NASA, metal açısından zengin bir asteroidi hedef alan Psyche göreviyle iletişim kurmak için yeni bir yöntem denedi: lazerler. NASA, uzaya ultra yüksek çözünürlüklü bir kedi videosu gönderildi.

NASA'nın Derin Uzay Optik İletişim denemesi kapsamında, Psyche uzay aracıyla 267 megabit/saniye hızında veri iletimi gerçekleştirildi. Bu hız tipik bir kablolu geniş bant bağlantısına eşdeğer ve radyo frekanslı iletişimlerden çok daha yüksek.

NASA'nın Psyche görevi: İlk aşama tamamlandı

Haziran ayında Psyche, Dünya'dan 390 milyon kilometre uzaklığa ulaştığında, 6.25 megabit/saniye hızında veri indirimi yapıldı. Bu daha yüksek frekanslı lazer iletişiminin, mesafe arttıkça veri hızının azaldığını doğrulayan önemli bir aşamaydı.

Görevin ilk aşaması başarılı bir şekilde tamamlandı ve sistemin mesafe arttıkça veri hızının azaldığı doğrulandı. Kasım ayında başlayacak ikinci aşamada, lazer alıcı-vericinin bir yıl boyunca çalışabileceği kanıtlanacak ve sistem 2024'te tam operasyonel moda getirilecek. NASA'nın hedef asteroidi olan Psyche'ye 2029'da ulaşması planlanıyor.

NASA'nın hedef asteroidi olan Psyche'ye 2029'da ulaşması planlanıyor. Görev lazer sisteminin başarısız olması durumunda kullanılacak yedek bir radyo frekansı iletişim sistemi de içeriyor.