NASA, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği fırlatma sonrası resmî olarak Europa Clipper görevini başlattı.

NASA, Jüpiter’in buzla kaplı uydusu Europa’yı keşfetmek üzere merakla beklenen fırlatmasını gerçekleştirdi. Europa Clipper uzay aracı, geçtiğimiz gün SpaceX Falcon Heavy roketiyle Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

5,2 milyar dolarlık bu görev, Jüpiter'in en ilginç uydularından biri olan Europa'da yaşam belirtileri aramayı amaçlıyor. Fırlatma normal şartlarda daha erken gerçekleşecekti ancak geçtiğimiz hafta meydana gelen Milton Kasırgası nedeniyle ertelenmişti. Dün ise tüm testlerin tamamlanmasının ardından başarılı bir şekilde Florida'dan yolculuğuna başladı.

Europa'da yaşama dair izler aranacak

Europa, bilim insanlarının uzun zamandır dikkatini çeken bir uydu. Uydunun buzla kaplı yüzeyinin altında, dünya dışı yaşam için en uygun koşullardan birini sağlayabileceği düşünülen bir sıvı okyanusun varlığına dair güçlü kanıtlar bulunuyor. NASA'nın Europa Clipper görevi, bu suyun yaşam için gerekli bileşenlere sahip olup olmadığını araştıracak.

Europa Clipper, Güneş'ten oldukça uzak bir bölgede konumlandırılacak. Tam da bu nedenle uzay aracının çevresi iki dev güneş paneliyle donatıldı ve bunlar toplamda 30,5 metre genişliğe sahip. Falcon Heavy roketiyle fırlatılan en büyük uzay araçlarından biri olan Europa Clipper, Jüpiter’e ulaşana kadar Mars ve Dünya’nın yakınından geçecek. Aracın yolculuğu 2030 yılında sona erecek ve nihayetinde Jüpiter'in yörüngesine ulaşacak.

Uzay aracının görevinde birçok bilimsel araç bulunuyor. Bu araçlar, Europa'nın yüzeyinden derinliklerine kadar kapsamlı bir analiz yapacak. Bu süreçte uydunun buz kabuğundaki çatlaklar ve altındaki okyanus özel radarlarla gözlemlenecek. Ayrıca su püskürmeleri ve organik bileşiklerin izleri aranarak, bu buzlu dünyanın yaşamı destekleyip destekleyemeyeceği öğrenilecek.

Peki siz Europa hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yaşama dair kanıtlar bulunabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.