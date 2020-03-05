Voyager 2, Bilimsel Çalışmalara Geri Döndü

Voyager 2 uzay aracı, yıldızlararası keşifleri sırasında yaşadığı bir sorun nedeniyle bilimsel araçlarını kapatmıştı. NASA, iyi bir haber vererek Voyager 2'deki sorunun düzeldiğini ve normal operasyonlara geri döndüğünü açıkladı.

NASA'nın Voyager 2 uzay aracı Dünya'dan 1977 yılında fırlatıldı ve araç, küçük mavi gezegenimizden 18,5 milyar kilometre uzaklıkta hala yıldızlararası keşifler yapıyor. Emektar gezgin, ocak ayı sonlarında bilimsel araçlarını kapatan endişe verici bir sorun yaşamıştı ancak NASA, sonunda iyi haberi verdi.

NASA, salı günü yaptığı açıklamada Voyager 2'nin normal operasyonlarına geri döndüğünü duyurdu. Uzay ajansı, "Uzay aracının arıza koruma sistemleri tarafından kapatılan beş bilimsel aracı tekrar açıldı ve bilimsel veriler toplamaya devam ediyor" dedi.

Voyager 1, ikizinin son durumunu bildirdi

Voyager 1 resmi Twitter hesabı ise, "Tamamdır bebeğim, problem yok! İkizim Voyager 2, normal operasyonlara geri döndü." paylaşımını yaparak, haberi esprili bir dille verdi.

Voyager 2, 25 Ocak'ta yaşadığı bir sorun nedeniyle normalde tüketmesi gereken güçten daha fazla güç tüketmeye başladı. Ardından gücün tamamen tükenmesini önlemek için aracın otomatik koruma sistemleri devreye girdi ve uzay aracının bazı bilimsel araçlarını kapattı. Voyager 2'nin Dünya ile iletişim kurması 17 saat sürdüğü için bu sorun NASA'yı zor duruma soktu.

Voyager 2 ve Voyager 1, fırlatılmalarından on yıllar sonra hala yıldızlararası keşiflerine devam ediyor. NASA'nın Güneş sistemimizde bile bulunmayan bir makineyi kurtarabilmesi, uzay aracının sağlamlığının bir kanıtı.