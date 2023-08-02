NASA, 12 gün önce yanlış bir komut nedeniyle 20 milyar kilometre uzaklıkta olan Voyager 2 aracıyla iletişimi kaybetmişt. Ajans, dün yaptığı açıklamada araçtan tekrar sinyal alındığını ve hâlen faaliyette olduğunu duyurdu.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçtiğimiz ay 1977’den beri evreni keşfeden uzay aracı Voyager 2’yle bir hata sonucu iletişimi kaybetmişti. Bunun nedeni ise yanlış bir komutun ardından aracın anteninin Dünya’dan 2 derece uzağa doğru itilmesiydi.

İşte bu yüzden, 12 gündür araçla bağlantı sağlanamıyordu. Araca tekrar ne zaman ulaşılacağı merak konusuyken NASA’dan sevindiren açıklama geldi.

NASA, Voyager 2’den tekrar sinyal almayı başardı

Ajansın görevi yürüten Jet İtki Laboratuvarı (JPL) dün yaptığı açıklamada, günler sonra Voyager 2’ye ulaşıldığını ve “kalp atışı” olarak nitelendirdikleri bir sinyal alındığı belirtti. Tam iletişim henüz kurulamasa da normal bir tarama sırasında alınan sinyal, aracın hâlen faaliyette olduğunu ortaya koydu. NASA, Voyager 2’nin “sağlık durumunun iyi olduğunu” belirtti.

JPL, hâlen antenin Dünya’dan uzak konumda olduğunu, eski hâline dönmesinin Ekim ayını bulabileceğini söylüyor. Ancak ekibin, Deep Space Network (DSN) ismi verilen ve dünya çapına yayılan dev antenler yoluyla bu süreyi daha erkene çekmeyi deneyeceğini de ekliyor.

1977 yılında gönderilen Voyager 2, Güneş Sistemi’nin sınırının ötesinde yıldızlararası bir yolculukta. Gelen bilgilere göre araç, şu anda Dünya’dan 20 milyar kilometre veya 18,4 ışık saati uzaklıkta.Durum böyle olunca iletişim kurmak riskli hâle geliyor, hata payı çok düşüyor. Malzemelerin neredeyse 50 yıllık olması da zorluk çıkaran şeylerden. Tüm bunlara rağmen aracın hâlen evrenin derinliklerinde yol alarak bizim için araştırma yapıyor olmasının mucizevi olduğunu söyleyebiliriz.