Avrupa Uzay Ajansı'nın uzay teleskobu Euclid, fırlatılışından birkaç hafta sonra evreni gözlemlediği ilk fotoğrafları Dünya'ya gönderdi.

Avrupa Uzay Ajansı’nın 1 Temmuz 2023’te fırlattığı Euclid (Öklid) uzay teleskobu, henüz ilk ayı içindeyken uzayın derinliklerine bakış atan ilk fotoğraflarını Dünya’ya ulaştırdı. Fotoğrafta sayısız galaksi ve yıldız bir arada Dünya’ya poz veriyordu.

Uydudan gelen fotoğraflar aynı zamanda bilim insanlarının içini rahatlattı. Uzay aracı bünyesindeki iki kamera VIS ve NISP’in sorunsuz bir şekilde çalıştığı doğrulandı. Ancak bu görüntüler henüz yalnızca bir başlangıç.

Euclid teleskobundan gelen ilk görüntüler:

VIS ile çekilen görüntü.

NISP ile çekilen görüntü.

Euclid, Hubble Uzay Teleskobu’nun aynasının yarısı büyüklüğünde, 1,2 metre genişliğinde bir aynaya sahip. Ancak bu aynanın küçük olması, Euclid’in Hubble veya diğer teleskoplardan "daha kötü" olacağı anlamına gelmiyor.

Euclid, Hubble ve James Webb gibi galaksilere ve yıldızlara bir bir bakmak yerine gözlemlenebilir evrene uzaktan bakış atmakla yükümlü. Uzay aracı, özellikle evrenin en büyük gizemlerinden biri olan karanlık maddenin somut izlerini arayacak.

Araç, 1,5 milyon kilometre daha yol kat ettikten sonra asıl gözlem noktasına ulaşacak ve 6 yıllık görev süresinde gözlemlenebilir evrenin %36'sını görüntülemeye çalışacak.