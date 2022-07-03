NASA, 'Uzaylıları' Bulabilecek Yüzen Robotcuk SWIM'i Tanıttı

Yeni gelişmelerle son günlerde karşımıza sürekli çıkan NASA çok çalışıyor olacak ki yeni bir gelişmeyle daha karşımıza çıktı. Bu gelişme 'uzaylıları' aramayı sağlayacak akıllı telefon boyutunda küçük robotlar hakkında.

NASA geçtiğimiz günlerde tarihinde bir ilke imza atarak ABD dışında ticari bir hava üssünden ilk defa roket fırlatmıştı. Kurum çok çalışıyor olacak ki bugün birkez daha yeni bir gelişmeyle karşımıza çıktı. Bu yeni gelişme diğer gezegenlerde yaşam formları aramayı sağlayacak akıllı telefon boyutunda küçük robotlar hakkında.

Bu SWIM isimi verilen yüzen küçük robotlar fikri NASA'nın NIAC (Yenilikçi Gelişmiş Kavramlar) isimli platformu cephesinden yaşanıyor. Firma bu robotlarcuklar hakkında ilk bilgileri resmi basın açıklamasında kamuoyuyla paylaştı.

SWIM isimli küçük robotlar nedir ve ne yapacak?

SWIM (Bağımsız Mikro Yüzücülerle Algılama) isimli bu robotcuklar uzak gezegenlerdeki donmuş okyanusların buzlarını eritebiliyor ve daha derine inerek kuruma daha kapsamlı bilgiler ulaştırmayı hedefliyor. Bu robotların gelişmiş sensörleri, yerleşik bilgi sistemleri bulunuyor ve kendine has daha nice gelişmiş özelliklerle donatılması planlanıyor.

Yukarıdaki çizimde de SWIM robotların temsili bir görünümüne yer verilmiş. Uzak gezegenlerde yaşam formları bulma ana fikriyle tasarlanan robotcuklar hakkında bakalım ilerleyen günlerde NASA ne tarz gelişmeler paylaşacak ve göreve başladığında bu SWIM'ler insanoğluna ne tarz bilgiler ulaştıracak.

Peki ya siz uzak gezegenlerde yaşam formu olduğuna inanıyor musunuz? Sizce NASA bu robotcuklarla uzaylıları bulmayı başarabilecek mi?