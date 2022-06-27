NASA, İlk Kez ABD Dışındaki Bir Uzay Üssünden Roket Fırlattı

NASA, bugün tarihinde yeni bir ilke imza atarak tarihinde ilk kez ABD dışındaki ticari bir hava üssünden roket fırlattı. NASA, bu ve gelecekteki roketleriyle bilime katkıda bulunmayı planlıyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm fırlatmaları yalnızca kendi uzay üsleriden gerçekleştirmişti. Bu üsler arasında en fazla kullanılan üs Cape Canaveral olurken bugün NASA tarihinde bir ilk gerçekleşti. Ajans, ilk kez ABD dışındaki ticari bir uzay üssünden roket fırlattı.

NASA’nın roket fırlattığı ilk ticari üs, Avustralya’da bulunan ve yeni inşa edilen Arnhem Uzay Merkezi oldu. Avustralya’nın kuzeyinde yer alan üsten yapılan fırlatma, aynı zamanda NASA’nın Avustralya’da 25 yıldan uzun bir süredir gerçekleştirdiği ilk fırlatma oldu. Avustralya’da bir uzay üssünün kurulmasının amacı ise bilime yardımcı olmak idi.

Güney Yarımküre'den uzay keşifleri yapılacak:

Arnham Uzay Merkezi

Arnhem Uzay Merkezi, bilim insanlarına göre bir yıldızın ışığının yakınındaki gezegenlerin yaşanabilirliğine etkisini incelemeye yardımcı olacak. Merkezden fırlatılan yörünge altı roketler, birkaç dakikalık uçuşlarında bilim insanlarının 430 milyon ışıkyılı uzaklıktaki takım yıldızlarının sırlarını aydınlatmasına yardımcı olacak.

Öte yandan üs, elbette Avustralya’nın küresel uzay yarışında rol almasını sağlayacak. NASA, uzay üssünden önümüzdeki günlerde iki yeni roket daha fırlatacak. Bu roketlerin ilki 4 Temmuz’da, ikincisi ise 12 Temmuz’da fırlatılacak. Roketler, ultraviyole ışığı ve yıldızların yapısını ölçmeye yarayan sondalar taşıyacak.

NASA'nın Avustralya'da gerçekleştirdiği fırlatmayı hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: