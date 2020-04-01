NASA, Dünya'nın Yeraltı Suları Haritasını Oluşturdu (Video)

NASA'dan araştırmacıların Lincoln Üniversitesi’nden bilim insanları ile beraber gerçekleştirdiği bir çalışma, Dünya'nın yeraltı sularının haritasını çıkardı. Yeraltı suları haritası, kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olan bölgeleri gösteriyor.

Bol yağmur alan bölgeler dahil olmak üzere Dünya'daki birçok bölge, iklim değişikliği nedeniyle kuraklık tehdidi ile karşı karşıya bulunuyor. Ancak bazı bölgelerin kuraklık risklerini belirlemek bugün için oldukça zor. Merkezi ülkelerde ortaya çıkan kuraklık hızlı bir şekilde tespit edilebilirken, Afrika’nın çok bilinmeyen bölgelerinde ortaya çıkan kuraklık insani bir krize sahne olmadan bilinemiyor.

NASA, bu sorunların çözümü için Dünya'nın yeraltı sularının bir haritasını çıkardı. Ortaya çıkarılan küresel yeraltı suları haritası, kuraklık yaşayan veya kuraklık riski bulunan bölgeleri gözler önüne seriyor.

NASA, küresel yeraltı suları haritasını oluşturmak için Lincoln Üniversitesi’nden araştırmacılarla beraber bir çalışma gerçekleştirdi. Küresel haritayı oluşturmak için GRACE-Fo uydularından alınan veriler kullanıldı. Geçen yıl göreve başlayan GRACE-FO uydusu, yerçekimi haritası oluşturulması için Dünya'daki yerçekimi değişimlerini takip ediyor ve bunun için küresel su ve buz akışlarını ortaya çıkarıyor.

Araştırmacılar, GRACE-FO ile elde edilen verileri, farklı derinliklerdeki yeraltı sularının zaman içindeki değişimini ortaya çıkarmak için su ve enerji döngülerini simüle eden bir bilgisayar modeli ile birleştirdiler. Bu sayede toprağın en üstte bulunan 3 katmanındaki nem ve sığ yeraltı suları tespit edilerek, yeraltı sularının haftalık olarak değişimi küresel bir haritaya taşındı.

Çalışmanın lideri olan NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nden hidrolog Matt Rodell, küresel çapta çok az kuraklık haritası olduğunu, dünyanın farklı bölgelerindeki kuraklıkların insani krizlere neden olmadan tespit edilebilmesi için böyle bir haritanın oluşturulmasının önemli olduğunu söyledi.

İklim değişikliği nedeniyle daha sıcak ve kurak bölgeler oluşması, küresel yeraltı suları haritasını daha da önemli bir araç haline getiriyor. Yeraltı suları haritası, şu anda kuraklık yaşayan bölgeleri göstermekle beraber, yeraltı suları azaldığı için kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olan bölgeleri de gösteriyor.

NASA'nın küresel yeraltı suları haritası