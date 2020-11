NBA 2K21’in Yeni Nesil Sürümünü Gösteren Fragman Yayınlandı

NBA 2K21, önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak konsollarda çıkacak sürümü için yeni bir fragman paylaştı. Fragmanda, MyPlayer modu ve oyuna bu zamana kadar gelmiş en büyük harita tanıtılıyor.

2K Games’in popüler oyunu NBA 2K21, yeni nesil konsollarda özel bir paketle çıkış yapacak. Oyunu eski nesil konsollarda satın alacak oyuncular yeni nesilde de bu oyunu oynayabilecek olsa da eğer yeni nesil konsolların tüm gücünden yararlanmak istiyorlarsa özel bir paket almaları gerekecek.

2K Games, bugün yeni nesil konsollara özel NBA 2K21 sürümüyle ilgili bir fragman paylaştı. “Welcome to the City” isimli fragman, NBA 2K21’in MyPlayer modundaki yenilikleri gösteriyor. Bu zamana kadar oyuna gelen en büyük haritanın da ekleneceğini müjdeleyen yeni fragman, oyunun yeni nesil konsollarda fazladan para vererek satın almanın avantajlarını da oyunculara gösteriyor.

NBA 2K21 Welcome to the City fragmanı:

NBA 2K21’in yeni nesil sürümü ne zaman çıkış yapacak?

PS4 ve Xbox One için 4 Eylül’de piyasaya çıkan NBA 2K21, 10 Kasım’da Xbox Series X/S, 19 Kasım’da ise PlayStation 5’e çıkacak.

Genelde eski nesillerden yeni nesile çıkan oyunların herhangi bir ek ücret ödemeden yükseltmeye imkan tanıdığını gördüğümüz bu günlerde 2K Games’in biraz riskli bir hamle yaptığını söyleyebiliriz. Bu hamlenin nasıl sonuçlanacağını ise önümüzdeki günlerde görebileceğiz.

Yeni nesil konsolda NBA 2K21, eski nesildekiyle karşılaştırıldı

Geçtiğimiz günlerde BBall Creator 2K isimli YouTube kanalı, NBA 2K21’in PS4 ve PS5’teki grafik kalitesini karşılaştırmıştı. İki nesil arasına oyunda nasıl bir fark olacağını daha iyi görme şansına eriştiğimiz bu videoda, aradaki detayın çok ciddi derecede olduğu görülüyor. Sadece karakterler değil, seyirci üzerinde de inanılmaz gelişmeler olmuş durumda. Oyunun yeni nesil sürümüne bu açıdan baktığımızda oyuncuların ilgisini çekebileceğini söyleyebiliriz.