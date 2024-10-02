Michael Jordan, NASCAR’ın tekelci politikalarına karşı dava açarak, takımların eşit rekabet etmesini savunuyor.

NBA efsanesi Michael Jordan, stok otomobil yarışları dünyasında dikkat çeken bir hamlede bulunarak NASCAR'a karşı dava açtı. Jordan’ın sahibi olduğu 23XI Racing ile Front Row Motorsports, NASCAR’a karşı antitröst davasını başlattı. Davada NASCAR'ın yarış dünyasında uyguladığı tekelci politikaların, takımların rekabet etme şansını ciddi şekilde zedelediği iddia ediliyor.

Dava, NASCAR’ın yalnızca kendi etkinliklerine hizmet eden bir monopol oluşturduğunu öne sürüyor. 6 Eylül’e kadar tüm takımlara yeni bir charter anlaşması imzalamak için süre verildi, ancak 23XI ve Front Row Motorsports bu anlaşmayı imzalamayan iki takım oldu. Bu durum ise NASCAR’ın mevcut uygulamalarının takımlar arasında eşit rekabet koşullarını sağlamada ne denli engelleyici olduğunu gözler önüne seriyor

Jordan ve diğer takımların NASCAR’a yönelik ciddi iddiaları

Dava belgelerinde, NASCAR’ın önde gelen pistlerin çoğunu satın alarak kendi etkinliklerine tahsis ettiği, diğer stok otomobil serilerine katılımı engellediği ve takımlara yüksek fiyatlarla parça satışı yaptığı gibi ciddi iddialar yer alıyor. Bunun yanı sıra, NASCAR’ın büyük televizyon anlaşmaları sayesinde elde ettiği gelirlere rağmen takımlara yeterli desteği sağlamamakla suçlanıyor. Örneğin, NASCAR’ın toplamda 23.1 milyar dolarlık yayın anlaşmaları olmasına rağmen büyük takımlar bile bütçelerinde zorluk yaşıyor.

Michael Jordan ve diğer takımların açtığı bu dava, NASCAR’ın rekabetçi yapısını sorguluyor. Eğer bu dava başarılı olursa, stok otomobil yarışlarında daha adil bir rekabet ortamının oluşmasına zemin hazırlayabilir.