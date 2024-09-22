Formula 1'de Singapur GP Tamamlandı, McLaren Farkı Açtı

Formula 1'de Singapur GP geride kalırken McLareni takımlar şampiyonasında liderliğini pekiştirdi.

Formula 1'de yaz arasının ardından hem McLaren'ın gerçekleştirdiği atılım hem de hemen her yarışta başka bir pilotun öne çıkması ile birlikte heyecanın seviyesi bir kez daha yükselmeye başladı. Geçtiğimiz hafta uzun yılların ardından takımlar şampiyonasında liderliğe yükselen McLaren'ın bu hafta ne yapacağı, Max Verstappen'in nasıl performans göstereceği ve Ferrari'lerin performansı merak ediliyordu.

Yarış oldukça sıkıcı bir DRS treni ile başlasa da yarış ilerledikçe stratejiler öne çıkmaya başladı. Bununla beraber McLaren yükselişini sürdürdü. Yarış sonunda podyum ilk ve 3. basamağında yer alan isimler sırasıyla Lando Norris ve Oscar Piastri olurken McLaren dublesine izin vermeyen isim ise Max Verstappen oldu.

Singapur'da görkemli geçit

Dar bir cadde pisti olması, gece yarışı olması ve Singapur'un zorlayıcı yapısı nedeniyle sarı bayrakların ve güvenlik aracının sık sık yarışa etki etmesi bekleniyordu. Ancak son yılların en temiz yarışlarından biri yaşanırken sarı bayraklar ya da güvenlik aracı da hiç karşımıza çıkmadı.

Yarışın sonunda George Russell 4., Charles Leclerc 5., Lewis Hamilton 6., Sainz 7. Alonso 8., Hulkenberg 9. ve Perez 10. sırayı aldı. Magnussen ve Albon ise yarışı tamamlayamadı.

Formula 1'de sezonun bir sonraki yarışı 18-20 Ekim hafta sonunda ABD'de gerçekleştirilecek. Bakalım bu neredeyse 1 aylık arada takımlar nasıl geliştirmeler ile karşımıza çıkacak.