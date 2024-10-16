NBA uygulaması, kullanıcılarına çoklu görüntü ve yapay zekâ destekli özellikler sunarak basketbol maçı izleme deneyimini zenginleştiriyor.

NBA, 2024-2025 sezonu öncesinde uygulamasında kayda değer güncellemeler yaptı. Artık NBA Lig Pass aboneliği olan kullanıcılar, çoklu görüntü özelliği sayesinde aynı anda dört maçı izleyebilecek. Bu özellik basketbol tutkunlarının maçları daha esnek bir şekilde takip etmelerini sağlıyor. Kullanıcılar, birbirinden heyecanlı karşılaşmaları anbean izleyerek kaçırdıkları görüntüleri de yakalayabilecekler.

Uygulamanın yeni yapay zekâ destekli özellikleri de dikkat çekiyor. Akıllı geri sarma işlevi, kullanıcıların önemli anları kaçırmadan maçları izlemelerine olanak tanırken farklı özet versiyonları ile taraftarlar, “Tüm Oynananlar”, “10 Dakikalık Kısaltma” ve “Önemli Anlar” gibi seçeneklere erişim sağlayabiliyor.

Yapay zekâ ile akıllı geri sarma ve özet seçenekleri

Uygulama ayrıca yapay zekâ destekli birçok yeni özellikle donatıldı. Akıllı geri sarma ve çeşitli özet seçenekleri sayesinde taraftarlar, önemli anları kaçırmadan maçları izleyebilecekler. Ayrıca, kullanıcılar tam maçları çevrimdışı izlemek için indirebilir ve farklı özet versiyonlarına erişebilir. "NBA Insights" isimli yenilikçi özellik ise, Microsoft Azure'un gücünden yararlanarak maçların önemli noktalarını analiz ediyor ve kullanıcıların oyun hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına yardımcı oluyor.

NBA uygulaması, çoklu görüntü ve yapay zekâ tabanlı yeniliklerle basketbolseverlerin deneyimini zenginleştirmeyi hedefliyor. Yeni özellikler 22 Ekim'de başlayacak sezon öncesinde kullanıma sunulacak. Uygulama, App Store'dan ücretsiz olarak indirilebilirken, Lig Pass abonelikleri ise aylık 16,99 $’dan başlamaktadır.