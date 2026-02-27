Tümü Webekno
BYD’den 362 Beygir Gücünde Yeni Elektrikli SUV: İçinde Yatak Modu Var!

BYD, yeni elektrikli SUV modeli BYD Song Ultra EV'nin iç mekân tasarımını resmî olarak tanıttı. Otomobilde "Big Bed Mode" adında özel bir yatak modu bulunuyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Çinli otomotiv devi BYD, merakla beklenen yeni elektrikli SUV modeli BYD Song Ultra EV’nin iç mekânını resmî olarak tanıttı. Tanıtımda en dikkat çeken nokta ise otomobilde yer alan “Big Bed Mode” (Büyük Yatak Modu).

BYD'nin bu yeni otomobilinde 2840 mm’lik uzun aks mesafesi sayesinde ön ve arka koltuklar birleşerek geniş bir yatma alanı oluşturabiliyor. Bu özellik özellikle kamp, uzun yolculuk ve açık hava aktivitelerini seven kullanıcılar için âdeta aracı mini bir karavana dönüştürüyor.

Modern ve teknolojik kokpit

3

İç tasarımda düz hatlı şık bir ön konsol dikkat çekiyor. Gömülü tam LCD gösterge paneli ve yüzer tasarımlı büyük multimedya ekranı da bulunuyor. Araçta ayrıca:

  • Çift kablosuz telefon şarj ünitesi
  • Çift bardaklık
  • Multimedya kontrol düğmesi gibi günlük kullanımda konfor sağlayan detaylar mevcut.

Özellikleri kadar tasarımı da iddialı

2

Song Ultra EV, markanın “Dynasty” tasarım dilini sürdürüyor. Ön bölümde kapalı ızgara ve boydan boya uzanan “star-ring” LED ışık şeridi yer alırken, arka bölümde yine tam genişlikte stop lambası ve büyük bir spoiler dinamik bir görünüm sunuyor.

Ayrıca opsiyonel LiDAR sistemi sayesinde BYD’nin gelişmiş sürüş destek paketi entegre edilebiliyor. Bu sistem hem şehir içi hem de otoyol sürüşlerinde aktif destek sağlıyor.

Boyutlar ve performans

2

  • Uzunluk: 4850 mm
  • Genişlik: 1910 mm
  • Yükseklik: 1670 mm
  • Aks mesafesi: 2840 mm

Kaputun altında ise 270 kW (362 beygir) güç üreten tek elektrik motoru bulunuyor. Araç 210 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

Batarya seçenekleri ise iki farklı kapasiteyle geliyor:

  • 75.6 kWh – 620 km menzil (CLTC)
  • 82.7 kWh – 710 km menzil (CLTC)

Fiyat ne olacak?

2

Piyasa söylentilerine göre modelin başlangıç fiyatının yaklaşık 180.000 yuan (yaklaşık 26.000 dolar) seviyesinde olması bekleniyor.

