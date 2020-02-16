Etrafımızda sürekli, başarılı olan kişilerin üniversite terk olduğunu duyarız. Çoğu zaman milyoner ve multimilyoner kişilerin üniversiteyi yarım bıraktığını duyarız aslında yalan da değil. Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Larry Ellison gibi kişiler zamanında üniversiteyi terk etmiş ve çok zengin olmuş kişilerdir. Yoksa keramet üniversiteyi terk etmekte mi?

Üniversiteyi terk eden zenginler çoğu zaman gençlerin idolleri oluyor ve her öğrenci vize/final döneminde üniversiteyi bırakmayı düşünüyor. Fakat size kötü bir haberimiz var. 'Üniversite terk' olan zengin kişilerin bu kadar başarılı olmasının nedeni üniversiteyi bırakmaları değil. Yani özetleyecek olursak bu kişiler zaten çok iyi üniversite kazanmış zeki kişilerdi. Ayrıca Forbes dergisinde yayınlanan dünyanın en zengin 400 kişisi içinde yer alan üniversite terk oranı oldukça düşük. Bu 400 milyarder arasında sadece 44 tanesi üniversiteyi terk etti. Geri kalan milyarderlerin eğitim seviyesi oldukça yüksek.

Aslında burada bakılması gereken şey bu 44 kişi nasıl oldu da üniversiteyi bırakıp zengin olmayı başardı? Bu noktada bizi önemli bir kavram karşılıyor: girişim fikri. Unutmamalıyız ki bu milyarderler zaten zeki kişilerdi ve önemli fikirleri vardı. O yüzden bu hayallerinin peşinden gittiler ve böylece zengin oldular. Fakat ne yazık ki her üniversiteyi terk eden kişi aynı imkana sahip olamayabiliyor.

Hayatta kalma çabası

Araştırmalara bakıldığı zaman üniversiteyi terk eden kişiler çoğunlukla dönemlik harç paralarını çıkartamadığı için bırakıyor. Yani kısacası hayatta kalma çabası eğitimden daha ön plana çıkıyor. Bunun da temel sebebi yurt dışında genelde üniversitelerin ücretli olması olarak gösterilebilir. Üniversiteyi bu sebeple terk edenlerin sayısı çok fazlayken sadece bazıları zengin olabiliyor.

Sonuç olarak her zaman etraftan üniversiteyi bırakanların başarılı olduğuna dair hikayeler duyacağız. Ama araştırmaların da ortaya koyduğu üzere üniversiteyi terk edenlerin çoğu başarısızlığa mahkum bir hayat yaşıyor. Başarıya ulaşan kişilerse aslında zaten çok iyi bir noktaya gelmiş ve dahiyane bir fikri hayata geçirmiş olarak karşımıza çıkıyor. Eğer üniversiteyi bırakıp zengin olmak gibi bir planınız bu planların aslında gerçekçi olmadığını ve örneklerin uç örnekler olduğunu belirtmekte de fayda var. Tabii ki dünyayı değiştirecek bir sonraki projenin fikir sahibiyseniz durum çok farklı noktalara gelebilir.