Dört Mevsim Lastiği Varken Neden Hâlâ Yaz ve Kış Lastikleri Var?

Şu anda araçlarda yaz ve kış lastikleri, dört mevsim lastikleri gibi seçenekler var. Peki dört mevsim lastiği varken neden hâlâ yaz ve kış lastikleri tercih ediliyor?

Araba sahibi olan insanlar her yıl yaşadığı bir durum var. O da mevsimlere göre lastikleri değiştirmek. Kış ve yaz lastiklerine ek olarak bir de dört mevsim lastikleri sunuluyor. Peki dört mevsim lastikler varken neden hâlâ yaz ve kış için ayrı ayrı lastikler arabalar için sunulmaya devam ediyor?

Direkt dört mevsim alıp lastik değişimi stresinden kurtulamıyor muyuz? Bu içeriğimizde dört mevsim lastiklere odaklanacağız ve yaz ve kış lastiklerinin neden hâlâ gerekli olduğunu sizlere anlatacağız. Lafı çok uzatmadan gelin konunun detaylarına inelim.

İlk olarak yaz lastiklerine bakalım

Dört mevsim lastikler son yıllarda büyük bir gelişim gösterse de, fizik kuralları ve kauçuk kimyası devreye girdiğinde işler değişiyor. Lastikler, aracınızın yolla temas eden tek noktasıdır ve bu temas alanı çok büyük değildir. Hayati öneme sahip bu parçaların neden mevsimlere göre ayrıldığını anlamak, sadece cebinizi değil, güvenliğinizi de doğrudan etkiliyor.

Yaz lastikleri dendiğinde akla sadece güneşli havalar gelse de, bu lastiklerin asıl sırrı kauçuk bileşiminde saklıdır. Yaz lastikleri, 7 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda yumuşaklığını koruyacak ancak aşırı ısınmada eriyip yol tutuşunu kaybetmeyecek özel bir formülle üretilir. Sert blokları sayesinde virajlarda daha az esner ve direksiyon tepkilerini yola anında iletir. Yaz lastiklerinin üzerindeki kanallar, suyu en hızlı şekilde tahliye etmek için tasarlanmıştır. Ancak hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde, bu lastiklerin hamuru sertleşerek tehlikeli hâle gelebilir.

Kış lastikleri

Hava sıcaklığı düşmeye başladığı an kış lastiklerinin takılmaya başlaması önerilir. Yani kar yağmasını, aşırı buzlanmaları beklememelisiniz. Soğuk havalarda kış lastiğindeki yüksek silika oranı devreye girer. Bu madde, lastiğin dondurucu soğuklarda bile yumuşak ve esnek kalmasını sağlar. Kış lastiklerinin üzerinde gördüğünüz o incecik yatay kesikler karda ve buzda ekstra tutunma yüzeyi yaratır. Karlı havalarda bile yüksek yol tutuşu gibi avantajlar sağlar. Ancak havalar çok ısındığında tehlikeli olabilir.

Dört mevsim lastikler

Gelelim asıl konumuza. Dört mevsim lastikler, yaz ve kış lastiklerinin özelliklerinin ortalama bir karışımıdır. Ne yazın bir yaz lastiği kadar iyi frenleme yapabilir ne de kışın bir kış lastiği kadar iyi kar performansı sunabilir. Dört mevsim lastikler, ılıman iklimlerde yaşayan ve sakin araç kullanan sürücüler için ideal olabilir. Ancak aşırı sıcak ve soğukların yaşandığı bölgelerde yeteri kadar performans sunamazlar ve tehlike oluşturabilirler. Bu yüzden dört mevsim yerine yaz ve kış lastikleri kullanmak daha mantıklıdır.

Hangisi tercih edilmeli?

Özetle, yaz ve kış lastiklerinin ayrı ayrı var olmasının sebebi, maksimum güvenlik ve performans ihtiyacıdır. Eğer aracınızı limitlerde kullanmıyorsanız, yazın havaları çok ısınmayan, kışın ise karın yerde kalmadığı bir şehirde yaşıyorsanız kaliteli bir yeni nesil dört mevsim lastik işinizi görebilir. Ancak sert havaların yaşandığı bölgelerde mevsimine göre lastik değişimi yapmak daha iyi bir tercihtir.