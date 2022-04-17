Günümüzde hala gördüğümüz birçok çiftin arasında yaş farkı var. Bunun nedenini hiç merak ettiniz mi? Kadınlar neden kendilerinden yaşça büyük erkekleri tercih ederler? Veya tam tersi erkekler neden kendilerinden küçük kadınları tercih ederler? Bu yazımızda bunun nedenlerini araştırdık ve sizlere anlattık.

Hepimiz diğer yarımızı bulmak ve mutlu olmak istiyoruz. Yani zamanı geldiğinde her kadın ve erkek, hayalindeki eşi bulmak ve onunla evlenmek ister. Peki neden kadınlar, ilişkilerinde yaşça kendilerinden büyük erkekleri tercih ederler? Erkekler ise kendilerinden yaşça küçük kadınları? Bugün bu konuya bilimsel bir açıdan yaklaşacağız.

Bu konuya değinmeden önce şunu da belirtmemiz gerek, psikologların yazıları ve bilimsel araştırmalar gibi çeşitli kaynaklardan araştırdığımız kadarıyla yaptığımız çıkarımları ve özeti sizlerle paylaşıyoruz. Aşağıda vereceğimiz bilgiler her ne kadar bilimsel araştırmalara ve çıkarımlara dayansa da her birey için geçerli salt bir gerçek değildir. Bu yüzden bu içeriğin var olan ve sık karşılaşılan bir olguyu ele aldığını; bunun herkes için geçerli olduğu anlamına gelmediğini bilmenizi isteriz.

Partner yaşı tercihinin aralığı, cinsiyete göre değişiyor

Yapılan birçok araştırmada erkeklerin ve kadınların hayat partneri yaşı tercihleri ve/veya seks partnerlerinin yaşı incelendi. Kenrick ve Keefe (1992) deneylerinden sonra yazılan makalelerde erkeklerin ve kadınların partnerlerindeki yaş tercihlerinin farklı gelişimsel yörüngelere sahip olduğu söyleniyor. Bir kişi yaşlandıkça tercihleri değişme eğiliminde oluyor ve söz konusu 'daha yaşlı erkek' ve 'daha genç kadın' seçimi de zaman içinde değişebiliyor. Genellikle de yaş seçimi, kişinin yaşının arıtşıyla birlikte artıyor.

Bu artışın büyüklüğü cinsiyetler arasında farklılık gösteriyor. Kadınlar için kendisinin bir yıl daha yaşlanması, arzu edilen eşlerin yaşındaki benzer bir artışa tekabül ediyor. Araştırmalara göre kadınlar, kendilerine yakın yaşlarda veya kendilerinden biraz daha yaşlı olan partnerleri tercih etme eğiliminde. Öte yandan erkekler, arzu ettikleri partnerlerinden daha hızlı yaşlanmalarından dolayı, yaşlanınca arzu edebileceği partnerin yaşında daha küçük bir artış görülür.

Erkekler neden kendilerinden yaşça küçük kadınlara ilgi duyar?

Aslında yapılan araştırmalara göre 20 yaşın altındaki genç erkekler, kendilerinden yaşça büyük partnerler ilgi duyuyorlar. Ancak erkeğin yaşı ilerledikçe hâlâ 20’li yaşlardaki kadınları arzuluyorlar. Her ne kadar gençken kendilerinden büyük kadınlara ilgi duysalar da yaşlandığında erkekler, genç kadınlarla ilgilenmeye başlıyor.

Heteroseksüel erkeklerin partner tercihlerinin 20'li yaşlardaki kadınlar olması, bu yaşın kadınlarda yüksek doğurganlık evresi olması ve en yüksek çiftleşme arzusu döneminde olmaları ile ilişkilendiriliyor. Yani bu bir evrimsel sonuç. 40 yaşındaki annelerde bebekte düşük ve kromozomal anormallik riski (kalıtsal hastalıklar), 25 yaşındaki annelere göre yaklaşık 10 kat daha fazla oluyor.

Dolayısıyla bir kadın partnerin yaşı, erkeklerin üreme ve bu üremeden doğacak çocuğun sağlıklı olması kaygısı ile ilişkilendiriliyor. Kendilerinden yaşlı veya kendileriyle aynı yaşta olan kadınlarla birlikte olmayı tercih eden erkekler, gelecek neslini geleceğe taşıyamama içgüdüsünde oluyorlar.

Kadınlar neden kendilerinden büyük erkeklere ilgi duyarlar?

Bilimsel araştırmalara göre heteroseksüel kadınların kendilerinden yaşlı erkeklere olan ilgisi de erkeklerin içgüdüsel olarak genç kadınlara yönelmelerine benzer içgüdüsel ve genetik kaygılar içeriyor. Buna göre yaşça büyük erkekler, kadınlar tarafından içgüdüsüel olarak genetik olarak daha güçlü ve sağlıklı olarak değerlendiriliyor. 'O yaşta' ve hala sağlıklı bir erkeğin, genetik olarak güçlü olması, kadınların o erkeklere yönelmesine sebep oluyor.

Bu düşüncede 'güçlü ve genç' erkekler de denklemin içine giriyor ancak genç bir erkeğin 'gücünün' devam edip etmeyeceğinin belirsiz olması, bu erkeklerin ilerleyen yaşlarda daha az sağlıklı ve güçsüz olması ihtimali, yine kadınları yaşça büyük erkeklere iten durum oluyor.

Nasıl ki bir dişi tavus kuşu daha güçlü ve heybetli tavus kuşunu seçiyorsa, bu temel mantık insanlar için de içgüdüsel olarak türünü devam ettirme güdüsüyle kendini gösterebiliyor. Ancak tabii ki artık modern insanın güç ve üreme tanımları geçmişle birebir aynı değil; dolayısıyla bu davranışların 'herkes için' geçerli ve tek gerçek olmadığını tekrar etmekte fayda var.

Araştırmalar ayrıca ilişkilerde yaş denkleminin genelde kadınların tercihlerine göre şekillendiğini gösteriyor. Bu da doğada sayısız örneğini gördüğümğüz; eşi dişinin seçmesi davranışıyla oldukça benzer bir senaryoya işaret ediyor.

Özetleyecek olursak:

Yaşı fark etmeksizin kadınlar, kendilerinden yaşlı partnerleri tercih ederken erkekler, yine yaşları fark etmeksizin 20'li yaşlardaki kadınları tercih ediyor. Erkeklerin kendilerinden yaşça küçük kadınları tercih ederken ki kaygıları daha çok üremek iken, kadınların kendilerinden yaşça büyük erkekleri tercih etmesinin sebebi genetik sağlık ve gücün devam etmesi davranışına yoruluyor.

Bilimselliği bir kenara bırakıp yazımızı bitirecek olursak: Şu anda içinde bulunduğumuz zaman, ilişkilerde yaş farkı olmasının ayıplanacak veya garipsenecek bir şey olmadığını da artık öğrenmemiz gereken bir zaman. Açıkçası daha büyük ve gerçek problemlerimiz var, bu yüzden aralarında yaş farkı olan çiftleri taşlamak yerine gülümsemelerini ve gerçek aşklarını görüp mutlu olabilmeliyiz. Mutlu olun arkadaşlar!