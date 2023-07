2005 yapımı Need for Speed: Most Wanted'ın aktörü Simone Bailly, orijinal oyunun Remake'in yayın tarihini paylaştı. Fakat ortada bazı şüpheler de yok değil.

Bir nesli yarış fanatiği yapan Need for Speed: Most Wanted, 2005 yılında yayınlanmasına rağmen halen eş değeri bulunamayan bir nimet. Oyun, 2012 yılında aynı isimli bir diğer Need for Speed oyunuyla ‘geri getirilmiş’ olsa da bu yapımda pek çok eksik vardı.

Fakat 12 Temmuz günü hepimizin hayalini yeniden canlandıran bir gelişme yaşandı. Orijinal oyunda polis memuru Turf’ü seslendiren ve canlandıran aktör Simone Bailly, Twitter’da Need for Speed: Most Wanted’ın Remake sürümünün geliştirildiğini paylaştı -ya da sızdırdı-.

Most Wanted aktöründen heyecanlandıran paylaşım:

“Need for Speed: Most Wanted Remake 2024’te yayınlanacak. Cross (Dean McKenzie) ve partnerini (Simone Bailly) en çok arananların peşinden koşmasını tekrar görmek istiyorsanız beğenip yorum yapın.”

Simone Bailly’nin Instagram üzerinden yaptığı bu paylaşım, kısa süre sonra silindi. Fakat aktörün Twitter hesabındaki beğenilere baktığımızda, bu paylaşıma gelen cevapları beğendiği anlaşılabiliyor:

“Lütfen bunun doğru olduğunu söyleyin. Bunun için neredeyse 20 yıldır bekliyorum.”

Aktörün hesabı hacklenmiş olabilir mi?

Simone Bailly’nin önceki paylaşımlarına göz attığımızda, özellikle Most Wanted paylaşımındaki “Beğenin ve yorum yapın” dilinin kendi dili olmadığını açıkça görüyoruz. Dolayısıyla bu ifadeler bizi bir tık şüpheye düşürmüyor değil.

Öte yandan henüz kendisi veya EA’den konuya dair bir açıklama gelmedi.