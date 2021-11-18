Yasal Suç Olan 'Nefret Söylemi' İnternette Normalleşti

Yeni bir çalışmada ABD ve İngiltere'deki kullanıcılar tarafından internette gerçekleştirilen 260 milyondan fazla konuşma incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda nefret söylemi kullanmanın koronavirüs pandemisi sırasında normalleştirildiği ve aşırılaştırıldığı ortaya çıktı.

Koronavirüs pandemisiyle ilgili bir tespit daha yapıldı. ABD ve İngiltere'de internet üzerinden gerçekleştirilmiş olan 260 milyondan fazla konuşmayı inceleyen uzmanlar, internet ortamında nefret söyleminin yaygınlaştırıldığını ve hatta bunun kullanıcılar tarafından da normal bir şey olarak algılanmaya başladığını ortaya koydu.

Yapılan araştırmalar kapsamında internet ortamında ırkçılık da oldukça yaygınlaşmış durumda. Öyle ki incelenen konuşmalarda 50 milyondan fazla ırkçı söylemler yer alıyordu. İşin ilginç tarafı, pandemiyle birlikte nefret söylemlerini aşırılaştırmaya başladık. Uzmanlar, yapılan çalışmalar sonucunda insanların birbirlerini ölümle tehdit ederken bile oldukça rahat olduklarını tespit ettiler.

Nefret söylemleri, pandemi döneminde yüzde 20 arttı

Söz konusu araştırmayı gerçekleştiren Ditch the Label'ın CEO'su Liam Hackett tarafından yapılan açıklamalarda, durumun pek de iç açıcı olmadığı belirtildi. Nefret söylemlerinden çekinmeyen kişilerle ilgili de araştırma yaptıklarını belirten Liam Hackett, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

Araştırmalar bize zorba ve troll kişilerin akıl sağlığı, travma geçmişi ve tehditkar bir aile ortamında yaşadıklarını ve kendilerinin de halihazırda zorbalık kurbanı olduklarını gösteriyor... Can sıkıntısı ve hayatının kontrolünü kaybetmiş olma hissi online tacizciler için mükemmel bir ortam yaratıyor.