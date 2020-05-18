8 Ay Önce Nehre Düşen Bir Telefon, Çalışır Halde Bulundu

Çin’de bir adam, 8 ay önce balık avlarken nehre düşürdüğü telefonu, 8 ay sonra bir balıkçı sayesinde bulmayı başardı. iPhone 7 Plus olan bu cihaz, sürpriz bir şekilde çalışır halde bulundu.

Çin’de geçtiğimiz eylül ayında balık tutarken telefonunu nehre düşüren bir adam, aradan geçen 8 ayın ardından telefonuna geri ulaştı. Bir balıkçının bulduğu telefonun, 8 ay boyunca suyun altında kalmasına rağmen bozulmamış olması büyük şaşkınlık yarattı. Telefonun markasının ise iPhone 7 Plus olduğu görülüyor.

Aradan geçen 8 aylık süreçten sonra telefona dair umudunu tamamen yitiren Zhou isimli adam, bir balıkçının telefonu bulduğu haberini aldı. Kano ile nehirde balık avladığı sırada nehre düşen telefon, nehir sularının çekilmesinin ardından Çinli bir balıkçının gözüne çarpmış. Balıkçı da büyük bir örnek davranış göstererek cihazı kargoyla gerçek sahibine yollamış.

Konuyu Pear Video’ya açıklayan Zhou, geçtiğimiz eylül ayında Çin’in güneybatıdaki Guizhou Eyaleti’ne bulunan Wu Nehri’nde arkadaşıyla kanoyla balık avladığını söyledi. Telefonun düştüğünü kıyıya gelene kadar fark etmediğini söyleyen adam, nehrin çok çamurlu olduğunu ve asla bulamayacağını düşündüğü için oradan gitmeye karar vermiş.

Bu olaydan 8 ay sonra suyu çekilen nehrin altında telefonu bulan balıkçı, genç adamı telefonun arkasında yer alan kartvizit sayesinde bulmayı başarmış.

Telefon çalışmaya devam ediyor

Telefonu aldıktan sonra çok şaşıran Zhou, cihazının hala sorunsuz bir şekilde çalıştığını söyledi. Nehirdeyken çektiği fotoğraflara da ulaşmayı başaran genç adam, cihazın tüm özelliklerinin sorunsuz bir şekilde çalıştığını söyledi.

Kulaklık girişinin kalkmasının ardından suya ve toza karşı dayanıklı olan iPhone 7 ailesinde IP67 sertifikası bulunuyordu. Elbette bu tarz sertifikalar genelde 1 metre derinlik ve 1 saatin üstündeki su teması durumlarında etkisiz kalabiliyor. Apple’ın cihazı ise tüm istatistikleri altüst ederek aylarca suyun altında bozulmadan durmayı başardı.