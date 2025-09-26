Telefon Görüşmelerinizi 'Satın Alarak' Para Kazandıran Uygulama, Mağazalardan Kaldırıldı

Yaptığınız telefon görüşmelerini satın alarak dakika başına ödeme yapan ve son günlerde giderek popüler hâle gelen Neon, ciddi bir güvenlik açığı nedeniyle kaldırıldı.

Telefon görüşmelerinizi kaydetmesine izin verdiğiniz takdirde ödeme yapan uygulama Neon, kısa sürede App Store’da ikinci sıraya yükselmişti ancak uygulama, kullanıcı verilerini ifşa eden büyük bir güvenlik açığı nedeniyle yayından kaldırıldı. Şirket, sorunun fark edilmesinin ardından sunucuları kapatarak acil güvenlik denetimi başlattı.

Neon’un kurucusu Alex Kiam, “Kullanıcıların verilerinin güvenliği birinci önceliğimiz. Ekstra güvenlik katmanları ekleyene kadar uygulamayı yayından kaldırdık.” açıklamasında bulundu. Uygulama sadece bir haftada milyonlarca indirme almıştı ve birçok kullanıcı, görüşmelerini yapay zekâ şirketlerine satma karşılığında gelir elde ediyordu.

Neon nasıl çalışıyordu?

Neon’a kayıt olan kullanıcılar, telefon numaralarını paylaşarak görüşmelerinin kaydedilmesine izin veriyordu. Uygulama, görüşmelerin hem ses kayıtlarını hem de dökümlerini anonimleştirilmiş şekilde yapay zekâ firmalarına satıyor; karşılığında kullanıcılarına dakikada 0,15 ila 0,30 dolar ödeme yapıyordu. Günlük kazanç limiti ise 30 dolarla sınırlandırılmıştı.

Bugün ortaya çıkan gelişmede ise basit bir güvenlik açığı aracılığıyla başka kullanıcıların telefon numaralarına, görüşme sürelerine ve hatta ses kayıtlarına erişilebildiği ortaya çıktı. Bu skandal ifşa sonrası Neon ekibi, sistemlerini tamamen kapatarak sorunu çözmeden geri dönmeyeceklerini duyurmuş durumda.