Hayatınızı kolaylaştıracak 5 mobil uygulama

Basit olduğu kadar işlevsel olan, günlük hayatınızı daha pratik hâle getirecek 5 Android ve iOS uygulamasını bir araya getirdik.

Telefonunuzu güvenlik klavyesine çevirmekten tutun bütçenizi bile planlayabileceğiniz pek çok verimli uygulama bulunuyor.

İşte birbirinden pratik, “Bu zamana kadar nasıl keşfetmemişim?” diyeceğiniz Android ve iOS uygulamaları.

Telefonunuzu fareye dönüştürebileceğiniz uygulama: “Remote Mouse”

Bilgisayarınızdan bir şeyler yaparken bir Bluetooth mouse ya da klavye olmadan da uzaktan kontrol etmek isterseniz; akıllı telefonunuzu veya tabletinizi, kişisel bilgisayarınız için bir fareye dönüştüren “Remote Mouse” uygulaması işinize çok yarayacak.

Remote Mouse Android indir:

Remote Mouse iPhone (iOS) indir:

Bütçe planlama konusunda zorlanın ya da zorlanmayın, “DEFTER”in işleri kolaylaştırdığı kesin.

Finans yönetimi uygulamaları arasında öne çıkan “DEFTER” ile gelirinizi, harcamalarınızı, faturalarınızı takip edip bütçe oluşturabilir ya da ticari hesaplarınızı yönetebilirsiniz. Böylece temel muhasebe yönetimi ile hesap-kitap işleri artık bir sorun olmaktan çıkabilir…

DEFTER Android indir:

DEFTER iPhone (iOS) indir:

Dilciler ve TMciler heyecanlandı bile: “Photomath” ile matematik problemlerini kısa sürede çözebilirsiniz.

Önünüzdeki matematik problemine kamerayı tuttuğunuzda “Photomath” uygulaması, sizin için kısa sürede çözüyor. Açıkçası beyni zorlamaktan bu kadar uzaklaşmak iyi bir şey olmayabilir ama uzun saatler süren ev ödevlerinden veya nefret ettiğiniz matematikten kurtulmak için iyi bir yol olduğu kesin.

Photomath Android indir:

Photomath iPhone (IOS) indir:

Bir şeyleri saniyeler içinde saymaya başlayan uygulama: “Count Things”

Büyük miktarlarda ögeleri hızlı bir şekilde sayabilmemiz için geliştirilen uygulama, kamerayı nesnelere tuttuğunuzda otomatik sayım yapıyor.

Ancak kimi kullanıcılar, uygulamanın fiyatının pahalı olduğundan ve bazı şeyleri iyi sayamadığından şikâyetçi. Öte yandan uygulamayı çok beğenenler de var. Değerlendirme size kalmış.

Count Things Android indir:

Count Things iPhone (IOS) indir:

Kullanmadığınız bir telefonu, “Alfred Home Security Camera” ile güvenlik kamerasına çevirebilirsiniz.

Kamera olarak kullanmak istediğiniz cihaza bu uygulamayı indirdikten sonra QR kodu, başka bir cihazdan okutarak güvenlik kameranızı kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Hatta hareket sensörü ve alarmı bile var.

Alfred Home Security Camera Android indir:

Alfred Home Security Camera iPhone (iOS) indir:

Bizim listemiz şimdilik burada sona eriyor. Sizin önerebileceğiniz pratik uygulamalar varsa yorumlarda merakla bekliyoruz!

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