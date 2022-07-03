Yaprak Dökümü’nün Deniz’i olarak kendini sevdiren ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Yaprak Dökümü’nden sonra kariyerinde oldukça başarılı işlere imza atmaya devam etti. Biz de ünlü oyuncunun ilerleyen zamanlarda hangi dizi veya filmlerde yer aldığına göz atmaya karar verdik.

Türk halkı olarak drama temalı yapımlara karşı özel bir ilgi beslediğimizi söyleyebiliriz. Neslihan Atagül'ün ilerleyen zamanlarda yer aldığı dizi veya filmleri de göz önünde bulundurursak kariyerinde bir hayli drama temalı yapımlarl olduğunu da gösteriyor. Bunlardan biri olan Yaprak Dökümü'nden sonra yer aldığı roller ise, popüler dizinin ünlü oyuncunun kariyerinde oldukça pozitif bir ivme yarattığını gösteriyor.

Dizi sektörünün yanı sıra film sektöründe de adından bahsettiren Neslihan Atagül özellikle İlker Kaleli gibi isimlerle yer aldığı mini dizilerde de oldukça ilgi çekmişti. Peki, Yaprak Dökümü ile başlayan bu serüvende ünlü oyuncunun başka hangi dizi veya filmlerde oynadığını biliyor musunuz? İşte Neslihan Atagül’ün rol aldığı en iyi dizi ve filmler.

Neslihan Atagül’ün rol aldığı en iyi dizi ve filmler:

Aşk imkansızlıkları sever: Kara Sevda

Yayın Tarihi: 2015-2017

2015-2017 Tür: Drama, romantizm

Drama, romantizm Oyuncular: Burak Özçivit, Neslihan Atagül, Kaan Urgancıoğlu

Burak Özçivit, Neslihan Atagül, Kaan Urgancıoğlu IMDb Puanı: 7.3

Klasik bir zengin kız fakir oğlan hikayesini ele alan Kara Sevda tahmin edeceğiniz üzere aşkın da dramanın da bol olduğu bir dizi. Dar gelirli bir ailenin parlak gelecekli çocuğu olan Kemal ve ihtişamlı bir hayatın içerisinde doğmasına rağmen kendisi ve ailesi ile hiçbir şekilde bağ kuramayan Nihan’ın yolları bir şekilde kesişir ve Kara Sevda başlamış olur.

Psikolojik bir dayanışma: Dip

Yayın Tarihi: 2018-

2018- Tür: Aksiyon, macera, drama

Aksiyon, macera, drama Oyuncular: İlker Kaleli, Neslihan Atagül, Berrak Tüzünataç

İlker Kaleli, Neslihan Atagül, Berrak Tüzünataç IMDb Puanı: 7.0

Emniyet güçlerinde çalışan biriyseniz başınıza her gün bambaşka bir olay gelebilir. Aynı durum kahramanımız Sahir içinde geçerli. İstanbul Emniyeti’ne bağlı bir psikolog olarak çalışan Sahir’in hayatı telefonuna gelen bir ihbarla tamamen değişir. İhbarın sonucunda kendisine ve dış dünyaya karşı tamamen gizemli olan Bilge isminde bir kadın ile tanışır ve ikilinin bu tanışması birçok tehlikeyi de beraberinde getirir. Artık ikilinin sırt sırta verip birbirlerini kollamaları gerekiyor.

Sırlar perdesinin ortadan kalkışı: İlk Aşk

Yayın Tarihi: 17 Kasım 2006

17 Kasım 2006 Tür: Komedi, drama

Komedi, drama Yönetmen: Nihat Durak

Nihat Durak Oyuncular: Çetin Tekindor, Vahide Perçin, Tarık Pabuççuoğlu, Neslihan Atagül

Çetin Tekindor, Vahide Perçin, Tarık Pabuççuoğlu, Neslihan Atagül IMDb Puanı: 6.7

Oldukça kendine has bir konuya sahip olan İlk Aşk, dramayı da komediyi de dozunda ve güzel yansıtıyor. Hikaye büyük dede Arif Arifoğlu’nun ani ölüşü ve yıllar önce kore savaşında öldü sanılan ailenin ortanca oğlu Asaf’ın dönmesi ile şekillenmeye başlıyor. Bu olayların gelişimi ise Arifoğulları ailesi için tarihin tozlu sayfalarına gömülmüş olan birçok sırrın ortaya çıkmasını sağlıyor. Sırlar ise aile içerisinde oldukça büyük bir şaşkınlığa sebep oluyor.

Bir Miras uğruna neler yapılır? Senden Bana Kalan

Yayın Tarihi: 17 Nisan 2015

17 Nisan 2015 Tür: Romantizm, drama

Romantizm, drama Yönetmen: Abdullah Oğuz

Abdullah Oğuz Oyuncular: Neslihan Atagül, Ekin Koç, Zeynep Kankonde

Neslihan Atagül, Ekin Koç, Zeynep Kankonde IMDb Puanı: 6.5

Sorunsuz bir hayat yaşamak herkesin ortak hayali desek yanlış olmaz. Çocukluğunda annesini ve babasını kaybeden Özgür’de büyükbabasından kalan miras ile bahsettiğimiz gibi hayatını sorunsuz bir şekilde yaşamayı planlamaktadır. Fakat Özgür’ün bilmediği şey ise vasiyetnamede geçen ufak bir şarttır. Özgür, 18 yaşına girdiği andan itibaren Çanakkale’nin Adatepe köyüne taşınıp bir yılını orada geçirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde mirastan oldukça küçük bir pay alabilecektir. Olanların şaşkınlığı ve merakı ile Adatepe köyüne taşınan Özgür kendisi için bekleyen başka maceraların da kapısını açmış olur.

Monoton bir hayattan kurtulmaya çalışmak: Araf

Yayın Tarihi: 21 Eylül 2012

21 Eylül 2012 Tür: Drama

Drama Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu

Yeşim Ustaoğlu Oyuncular: Neslihan Atagül, Barış Hacıhan, Özcan Deniz

Neslihan Atagül, Barış Hacıhan, Özcan Deniz IMDb Puanı: 6.2

Monoton ve tekdüze bir hayat yaşamak kimilerinin hayali, kimilerinin ise kurtulmak istediği bir dünya. Benzin istasyonunda çalışan Olgun ve Zehra içinde 2. durum geçerli. İkilinin hayalleri ve çabalarının birbirlerine bağlanması dışında tutunacak bir dalları yoktur. Bu durumdaki tek bilinmeyen ise Olgun’un Zehra’ya karşı olan platonik aşkıdır. İkilinin her zamanki çalıştığı günlerden birinde benzin istasyonuna her şeyi çok daha karmaşık hale getirecek Mahur gelir. Mahur ve Zehra arasında gelişen aşk ise Olgun için işleri zorlaştırır

Sosyeteye giriş planları: Fatih Harbiye

Yayın Tarihi: 2013-2014

2013-2014 Tür: Drama, romantizm

Drama, romantizm Oyuncular: Kadir Doğulu, Neslihan Atagül, Yunus Emre Yıldırımer

Kadir Doğulu, Neslihan Atagül, Yunus Emre Yıldırımer IMDb Puanı: 5.6

Peyami Safa’nın romanından esinlenerek ortaya çıkan bu hikaye Fatih’de yaşayan Neriman isimli ana karakterimizi konu alıyor. Neriman oldukça yoksul bir hayat sürmektedir ve ömrünün kalan kısmında yoksulluktan ve sefaletten kurtulup sosyeteye koşar adım girmeye kararlıdır. Bu yolda kendinden emin bir şekilde ilerlerken zengin bir iş adamı ile tanışır. Neriman’ın Aradığı fırsat ayağına gelmiştir. Yeni giriş yapacağı bu hayatta dürüstlüğün ve ahlakın yeri olmasa da rüyaları gerçek olmuştur.

Bir ailenin dramı: Yaprak Dökümü

Yayın Tarihi: 2006-2010

2006-2010 Tür: Drama

Drama Oyuncular: Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Neslihan Atagül

Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Neslihan Atagül IMDb Puanı: 5.6

Yaprak Dökümü uzun bir süre boyunca birçok kişiyi televizyon başında gözyaşlarına boğan bir dizi oldu. Ali Rıza Bey’in çektiğini gerçekten kimse çekmemiştir. Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Reşat Nuri Güntekin’in klasiğinden esinlenen bu hikayemiz, İstanbul’a taşınmış bir ailenin kendi değerleri içerisindeki yaşantısını ve yaşanan olaylar etrafında ailenin dağılışını konu alıyor.

Karmaşık Hayatlar: Hayat Devam Ediyor

Yayın Tarihi: 2011-2013

2011-2013 Tür: Drama

Drama Oyuncular: Fikret Kuskan, Senay Gürler, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Neslihan Atagül

Fikret Kuskan, Senay Gürler, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Neslihan Atagül IMDb Puanı: 3.8

Hayat Devam Ediyor, gerçekten oldukça karmaşık bir hikayeye sahip. Ana karakterimiz çömlekçi İsmail, zorla evlendirildiği karısı Kudret’ten 4, aşık olup üstüne kuma getirdiği Cennet’ten ise 3 çocuğa sahiptir. Bu olayların üstüne İsmail artık çömlekçilikten para kazanamaz ve birkaç oğlu ve çevresindekilerin desteği ile İstanbul’a göç eder. Bu sırada ailenin kızı ve yöredeki büyük ailelerden birinin oğlu da gizliden gizliye aşk yaşamaktadır. İsmail İstanbul’a göçmüştür fakat dertleri de kendisi ile birlikte gelmiştir. Bu durumda gerçekten söylenecek tek şey "Hayat Devam Ediyor".