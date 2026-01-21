Netflix, 2025'te kaç para kazandığını açıkladı

Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Netflix, 2025’in 4. çeyreğinde 12 milyar doları aşan geliriyle beklentileri geride bıraktı. Netflix’in 2025 yılı toplam geliri 45,2 milyar dolar, net kârı 10,98 milyar dolar oldu. Abone sayısı 325 milyonu geçti.

Netflix, 2025’in son çeyreğinde yaklaşık 12 milyar doları aşan geliriyle beklentileri geride bıraktı. Şirket, hem gelir hem de hisse başına kâr tarafında güçlü bir performans sergileyerek yatırımcı güvenini tazeledi.

Bu büyümenin arkasında küresel abone sayısının 325 milyonun üzerine çıkması yer alıyor. Özellikle reklamlı abonelik paketleri ve son dönemde yapılan fiyat artışları, gelir artışını hızlandıran en önemli unsurlar oldu.

Netflix yönetimi, reklam gelirlerinin 2026’da iki katına çıkmasını bekliyor. Şirket, reklam modelini daha fazla ülkede yaygınlaştırarak yeni bir büyüme alanı yaratmayı hedefliyor.

2026 için 50 milyar doların üzerinde gelir öngören Netflix, içerik yatırımlarını kısmadan yoluna devam edeceğini vurguluyor. Bu tablo, rekabetin arttığı dijital yayın pazarında Netflix’in hâlâ güçlü bir oyuncu olduğunu gösteriyor.