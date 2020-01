Çevrimiçi yayın platformu Netflix, Japon film stüdyosu Studio Ghibli'den 21 uzun metrajlı animasyonun yayın haklarını satın aldı. ABD’li şirket, söz konusu filmleri gelecek aydan itibaren kütüphanesine eklemeye başlayacak.

Son dönemde abonelerini rakip platformlara kaptıran Netflix, tercih edilebilirliğini artırmak için kütüphanesine yeni yapımlar ekliyor. Her yıl orijinal programlamaya milyonlarca dolar harcayan şirket, bu gelirin önemli bir kısmını lisanslamaya ayırıyor.

Netflix tarafından yapılan açıklamada, Japon animasyon stüdyosu Studio Ghibli’ye ait 21 uzun metrajlı filmin gelecek aydan itibaren kullanıcılara sunulacağı ifade edildi. Netflix’in yayın haklarını satın aldığı filmler, Asya, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika kıtasında izlenebilecek. Şirket, söz konusu filmlere 28 dilde altyazı ve 20 dile dublaj desteği sağlayacağını belirtti.





Söz konusu tarih itibarıyla Studio Ghibli imzalı toplam 21 filmi kütüphanesine ekleyecek olan dijital yayın devi, platformda tam anlamıyla bir anime rüzgarı estirecek gibi görünüyor. Miyazaki flimlerinin büyük bir kısmı da bu vesileyle Netflix'e gelecek. Ancak söz konusu lisansların Netflix Türkiye'de geçerli olup olmadığı bilinmiyor. Bildiğiniz üzere Netflix'in içerik kütüphanesi ülkelere göre farklılık gösteriyor.

Netflix'e gelecek Studio Ghibli animasyonları:

Castle in the Sky, My Neighbor Totoro, Kiki’s Delivery Service, Only Yesterday, Porco Rosso, Ocean Waves ve Tales from Earthsea, 1 Şubat’ta Netflix kütüphanesine eklenecek Studio Ghibli filmleri arasında yer alıyor. Bu filmleri 1 Mart’ta, Nausicaä of the Valley of the Wind, Princess Mononoke, My Neighbors the Yamadas, Spirited Away, The Cat Returns, Arrietty ve The Tale of The Princess Kaguya yapımları takip edecek. Netflix, 1 Nisan tarihinde ise Pom Poko, Whisper of the Heart, Howl’s Moving Castle, Ponyo, From Up on Poppy Hill, The Wind Rises ve When Marnie Was There animasyonlarının abonelerin beğenisine sunulacağını açıkladı.