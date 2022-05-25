Geçtiğimiz yıl mobil oyun dünyasına resmen atılan Netflix, biri bu ay sonunda kullanıcılarla buluşacak 4 yeni mobil oyun daha yayınladı. Netflix'in yeni oyunları strateji, çok oyunculu eğlence ve RPG isteyenler için yeni bir soluk oldu.

Günümüzün en popüler çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, Kasım 2021’de şirketin yepyeni bir alana girmesiyle sadece içerik platformu olmaktan çıktı. Netflix, oyun dünyasına atılarak kendi uygulamasında oynanabilecek özgün oyunlarını yayınladı.

Netflix, tıpkı içerikleri gibi bu oyunları arasına da düzenli olarak yenilerini eklemeye devam ediyor. Şirket, son olarak bugün paylaştığı yeni duyurusunda Netflix Games bünyesine gelen yepyeni mobil oyunlarını duyurdu. Netflix’in duyurusuna göre aboneler, bu ay dört yeni mobil oyuna kavuşacak. Hatta bu oyunlardan üçü çoktan yayınlanmış durumda.

Netflix’e gelen yeni oyunlar:

Dragon Up - 24 Mayıs

Moonlighter - 24 Mayıs

Townsmen – A Kingdom Rebuilt - 24 Mayıs

Exploding Kittens – The Game - 31 Mayıs

Dragon Up

Tek oyunculu macera oyunu olan Dragon Up'da nadir ejderhaları toplayarak yetiştiriyor, sihirlerini uyandırmalarına yardımcı oluyoruz. Her bir ejderhamızla krallığı kurtarmaya çalışıyoruz ve krallığımızı genişletiyoruz.

Moonlighter

RPG macera oyunu Moonlighter'da gündüz bir dükkan işletirken, geceleri canavarları yok eden ve gizemleri çözen birisine dönüşüyoruz. Oyunda gizliden gizliye kahraman olmak isteyen esnaf Will'i kontrol ediyoruz.

Townsmen - A Kingdom Rebuilt

Büyük ilgi gören strateji oyununun mobil versiyonu olan Townsmen'de işe küçük bir köyle başladığımız maceraya bir ORta Çağ şehri kurarak son veriyoruz. Şehrin tüm yönetimi ve gelişimi sizin elinizde.

Exploding Kittens - The Game

Hem tek hem de çok oyunculu oynanabilen Exploding Kittens'da çekebildiğimiz kadar kartı çekiyor, ölümcül kedileri atlatmak ya da etkisiz hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz.

Netflix oyunları nasıl yüklenir?

Android:

Adım #1: Netflix uygulamasında alt menüde yer alan ‘Oyunlar’ sekmesine dokunun. Ya da Play Store üzerinde ‘Netflix games’ aramasını yapın.

Netflix uygulamasında alt menüde yer alan ‘Oyunlar’ sekmesine dokunun. Adım #2: Oyununuzu seçin ve ‘Oyunu İndir’ seçeneğine dokunun.

Oyununuzu seçin ve ‘Oyunu İndir’ seçeneğine dokunun. Adım #3: Açılan Play Store sayfasında ‘Yükle’ seçeneğine basın.

iOS: