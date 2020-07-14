Sıra dışı konusuyla izleyicilerin beğenisini kazanan Netflix dizisi Altered Carbon, ilk iki sezonu ile epey ses getirmişti. Sevilen dizinin 3. sezonu ne zaman geliyor? Yönetmen ve oyuncuların açıklamalarını ve konu ile ilgili bilinen tüm detayları sizin için paylaştık.

Yazar Richard K. Morgan’ın ülkemizde Değiştirilmiş Karbon adıyla yayımlanan romanı Altered Carbon, Netflix tarafından diziye uyarlanmış ve ilk sezonu 2018 yılında yayınlanmıştı. İlk yayınlandığı günden beri büyük ses getiren Altered Carbon, sıra dışı bilim kurgu hikayesiyle dikkat çekiyor.

İlk iki sezonu ile seyircilerden tam not alan Altered Carbon dizisinin 3. sezonu hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. Tüm yapımlar gibi pandemi sürecinden etkilendiği düşünülen Altered Carbon dizisinin 3. sezonu ile ilgili yönetmen ve oyuncuların açıklamalarını ve konu ile ilgili duyurulmuş tüm detayları sizin için paylaştık. Yazıda dizinin ilk iki sezonu ile ilgili spoiler bulunuyor

Altered Carbon 3. sezon ne zaman geliyor?

Altered Carbon 3. sezon yayın tarihi ile ilgili yayıncı ya da yapımcı tarafından yapılmış resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Hatta dizinin 3. sezonu resmen bir onay almış durumda bile değil, ancak konu ile ilgili açıklama yapan yönetmen ve oyunculara göre yeni sezon mutlaka yayınlanacak.

Dizinin yönetmenlerinden Alison Schapker verdiği bir röportajda, yeni sezonu heyecanla beklediğini, Netflix’ten resmi bir onay alır almaz çekimlere başlayacaklarını ve dizinin yeni sezonu ile ilgili tonlarca heyecan verici fikri olduğunu, açıklamıştı.

Dizinin uzun ve sürekliliği olan bir yapım olacağını düşündüğünü söyleyen Schapker’ın açıklamalarını Altered Carbon romanının yazarı Richard K. Morgan’ın sözleri de destekliyor. Morgan, daha önce verdiği bir röportajda dizinin beş sezon sürecek şekilde planlandığını açıklamıştı.

Tüm bu açıklamalar ve konu ile ilgili duyulan dedikoduları göz önüne alarak Altered Carbon 3. sezonunun geleceğine kesin gözüyle bakabiliriz. Fakat zorlu bir prodüksiyon sürecine sahip dizinin 3. sezonunun 2022 yılından önce gelmesini beklememek gerekiyor.

Altered Carbon 3. sezonda kimler olacak?

Dizinin ana karakterlerinin yeni sezonda da olacağına kesin gözüyle bakılıyor fakat bu karakterlere hayat veren oyuncular değişebilir. Bunun nedeni dizideki karakterlerin bedenleri imha edilse bile zihinlerinin dijital ortamda depolanması ve yeni bedenlere aktarılabilmesi.

İkinci sezonda Takeshi Kovacs karakterine hayat veren Anthony Mackie’nin bedeni yok edildiği için yeni sezonda olup olmayacağı bilinmiyor. İlk sezonda Takeshi Kovacs karakterine hayat veren Joel Kinnaman ise diziye dönmek istediğini verdiği bir röportajda dile getirmişti. Hikayenin gerçek Takeshi Kovacs’ı olan oyuncu Will Yun Lee’nin ise bir daha görünüp görünmeyeceği bilinmiyor.

Yönetmen Alison Schapker’ın yaptığı açıklamaya bakacak olursak, aynı oyuncuları bir daha görmemiz mümkün değil. Çünkü yönetmen her yeni sezonda Takeshi Kovacs karakterini yeni bir oyuncunun canlandırmasını istediğini söylüyor.

Farklı bir Kovacs görecek olsak da Edgar Poe rolüyle Chris Conner’ı, Quellcrist Falconer rolüyle Renée Elise Goldsberry’i, Trepp rolüyle Simone Missick’i ve Dig 301 rolüyle Dina Shihabi’yi yeni sezonda izleyeceğimize kesin gözüyle bakabiliriz.

İlk iki sezonda izlediğimiz karakterlere hayat veren oyuncuların pek çoğunun yeni sezonda da olacağı tahmin ediliyor. Bu oyuncuların yanı sıra dizide daha önce hayatını kaybetmiş karakterleri yeniden görebileceğimiz ve diziye yeni katılacak karakterlerle beraber oyuncu kadrosunun oldukça genişleyebileceği tahmin ediliyor.

Altered Carbon 3. sezon konusu ne olacak?

Altered Carbon yeni sezonunda "double sleeving" işleminin sonuçlarıyla karşılaşılacağı ve bu sonuçların Poe ve Dig arasında çatışmalara neden olacağı biliniyor. Bunun yanı sıra dizinin geçtiği evren ve önceki sezonlarda yalnızca adı geçen sistemler hakkında da pek çok farklı detayı ilk kez göreceğimiz tahmin ediliyor.

Altered Carbon 3. sezon konusu hakkında konuşan Yönetmen Alison Schapker; 2. sezon finalinde olan olayların Harlan’ın Dünyası’na damga vurduğunu, olayların çalıntı bir gezegene sahip olmaktan çıkıp dev bir gezegen patlamasına döndüğünü, söylemişti.

3. sezonda Takeshi Kovacs karakterinin kesin olarak dönmesini ve soruşturmasına devam etmesini beklediğini söyleyen Schapker, yeni sezonda her şeyi etkileyecek büyük isyanlar olacağını ve bu ayaklanmalar sonucunda ortaya yeni bir sleeve çıkacağını da ekledi.

Tahminlere göre 2. sezonda Kovacs karakterine odaklanan dizinin yeni sezonunda dışarıdan hikayelere yer verilecek. 3. sezonda seyircileri büyük bir savaşın beklediği söyleniyor. Dışarıdan olan hikayelerin de, ana karakterler dışında bu savaşa dahil olacak olan geçmişten ve gelecekten karakterlere ait olacağı tahmin ediliyor.

Elbette dizinin yönetmeni, yapımcısı ve oyuncuları konu ile ilgili pek fazla ayrıntı vermiyorlar. Duyumlara göre dizinin yeni sezonu Poe, Dig, Quell, Kovacs karakterlerine yoğunlaşacak ama ilk iki sezonda gördüğümüzden çok daha fazlasını göreceğiz. Karakterler arasında oluşacak çatışmalarda dizi evreni ile ilgili pek çok sırrın açığa çıkması bekleniyor.

Altered Carbon 3. sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Altered Carbon dizisinin 3. sezonunun pek çok farklı nedenden dolayı erken bir tarihte gelemeyeceğini söylemiştik. Öyle ki değil resmi bir açıklama, yeni sezon onayı bile yayıncı platform tarafından verilmiş durumda değil. Bu nedenle en iyi ihtimalle 3. sezonun 2022 yılında seyirciyle buluşması bekleniyor.

Yeni sezon olmasa da fragmanlarla heyecanını canlı tutmak isteyen hayranlara da iyi haber yakın görünmüyor. Dizinin zorlu bir prodüksiyon süreci olması, çok fazla özel efekte dayalı bir görselliği olması nedeniyle yeni bir fragmanın bile en erken 2021 yılında geleceği tahmin ediliyor. Fakat fragmandan önce yeni sezon ile ilgili kamera arkası görüntüler, özel videolar ve görseller paylaşılması bekleniyor.

Sizin için sevilen Netflix bilim kurgu dizisi Altered Carbon’un 3. sezonu hakkında yönetmen ve oyuncuların yaptıkları açıklamaları ve konu ile ilgili bilinen detayları paylaştık. Şu an için yeni sezon ile ilgili bir fragman görmek bile zor görünüyor. Bu arada heyecanı canlı tutmak için diziyi yeniden izleyebilir ya da dizinin uyarlandığı romanı okuyabilirsiniz.