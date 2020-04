Netflix, öğretmenlere ve evden eğitim gören öğrencilere yardımcı olmak amacıyla aralarında 13th, Babies, Chasing Coral, Knock Down the House ve Our Planet'in de bulunduğu 10 belgeseli YouTube'dan ücretsiz yayınladı. Şimdilik belgeseller yalnızca İngilizce yayınlansa da çok yakında 12'den fazla dilde alt yazı desteği gelecek.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 149.378 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi yayın platformları da salgınla mücadeleye katkı sunmaya çalışıyor. Son olarak Netflix, öğretmenlere ve uzaktan eğitim gören öğrencilere yardımcı olmak amacıyla 10 adet belgeseli YouTube hesabından ücretsiz olarak erişime açtı. Netflix; 13th, Babies, Chasing Coral, Knock Down the House ve Our Planet gibi belgeselleri sınıflarda ders anlatamayan öğretmenler ve derslere katılamayan öğrencilerin talebi üzerine erişime açıldığını söyledi. Her belgesel tartışma soruları, harekete geçme yöntemleri ve daha fazla bilgiden oluşan eğitim kaynaklarıyla birlikte yayınlanıyor. Şirket, yakın zamanda bazı belgesellerin yapımcılarıyla düzenlenecek soru/cevap etkinlikleri de planlıyor. Netflix, yıllardır öğretmenlere izin veriyor: Netflix, uzun bir süredir öğretmenlere sınıfta belgesel gösterme izni veriyor. Tüm bunlara rağmen Netflix'in ücretsiz bir içerik servis etmesi pek rastlanan bir durum değil. Elbette belgeselleri izleyebilmek için öğretmen ya da öğrenci olmanız gerekmiyor. Yayınlanan diğer belgeseller arasında Abstract, Explained, Period, End of Sentence, White Helmets ve Zion bulunuyor. Belgeseller şimdilik sadece İngilizce olsa da bu hafta sonuna doğru 12'den fazla dilde alt yazı seçeneğinin hazır olması bekleniyor. YouTube'daki Netflix English kanalından yayınlanan belgesellere buradan erişebilirsiniz. İLGİLİ HABER Netflix, Hisse Senetlerinde Rekor Üstüne Rekor Kırdı Netflix, COVID-19 salgını sayesinde işlerini artıran şirketlerden biri. Geçtiğimiz ay Netflix’in hisse değeri, şubat ayının son günü piyasalar kapanana kadar %0,8’lik bir artış yaşadı. Bununla birlikte Netflix'in dev bütçeler ayırdığı bazı projelerinin COVID-19 salgını nedeniyle askıya alındığını belirtmekte fayda var. Bunlar arasında The Witcher'ın ikinci sezonu da yer alıyor. Mart ayında Netflix'in hisseleri %17 değer kaybetmesine rağmen şirketin rakipleri olan Comcast, Disney+ ve ViacomCBS aynı periyotta sırasıyla %24, %38 ve %66 değer kaybetti.

Kaynak : https://www.engadget.com/netflix-streaming-documentaries-teachers-students-155354626.html

