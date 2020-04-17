Çevrimiçi yayın platformu Netflix, koronavirüs nedeniyle en fazla kazanç elde eden şirketlerden biri olarak gözüküyor. Platform, hisse senetlerinde bu hafta yaşadığı yükselişle gücüne güç kattı.

Pek çok firmanın hisse senetleri koronavirüs pandemisi sonrası ciddi düşüşler yaşıyor. Uzun yıllardan beri görülmemiş bir ekonomik krize neden olan bu durum, bazı firmaları daha olumlu yönde etkiliyor gibi gözüküyor. Koronavirüs pandemisinin olumlu yönde etkilediği şirketlerin başında ise Netflix geliyor. Covid-19 nedeniyle evlerine kapanan milyonlarca insanın adeta akın ettiği platform, her geçen gün daha fazla büyümeyle gücüne güç katıyor.

Netflix, perşembe günü hisse başına %5,3’lük rekor bir büyümüyle 449 dolar seviyesine yükseldi. Hafta boyunca sürekli yükselişte olan Netflix, çıkardığı yeni içerikler ve evde durmaktan canı sıkılan insanların platforma gelmesiyle şu an hisse senetleri bakımından en avantajlı şirketlerden biri olarak kabul ediliyor.

Haftalık yükseliş devam ediyor

Salı ve çarşamba günleri, sırasıyla %4,2 ve %3,2’lik hisse artışı yakalayan Netflix, Goldman Sachs tarafından bu süreçte hisse senedi satın alınabilecek birkaç firmadan biri olarak gösteriliyor. ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Netflix’in 2020 yılında hisse senetlerinin 490 dolara kadar yükselebileceğini ve sosyal mesafenin korunmaya devam ettiği sürece bu artışın da devam edeceğini öngörüyor.

Banka; Tiger King, Ozark’ın 3. sezonu gibi yeni içeriklerle Netflix’in zaten yükselişte olan hisselerini daha fazla artıracağını düşünüyor.

Sinemaya gidemeyenler Netflix’e akın ediyor

Sosyal mesafeden dolayı kapalı olan sinema salonları, medya devlerine milyarlarca dolarlık zararlara neden oluyor. Bu zararlardan etkilenmeyen firmalar ise Netflix gibi çevrimiçi yayın platformları oldu. Netflix’in çevrimiçi yayın platformları arasında öncü firmalardan olması da şirketin anlık ve uzun vadede yeni aboneler kazanmasını sağladı.

Çevrimiçi yayın platformu Netflix, 21 Nisan’da piyasaların kapanmasından sonra ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Burada şirketin koronavirüs karşısında nasıl bir gelir elde ettiğini daha iyi göreceğiz.